Furt de apă la o spălătorie din Constanţa

Un agent economic bine pregătit ştie că este nevoie de timp şi de multă muncă pentru ca o afacere să devină profitabilă. Un agent economic fără pregătire va vrea, însă, să înregistreze profit mare, într-un timp foarte scurt, indiferent prin ce mijloace. Şi, de cele mai multe ori, mijloacele la care se apelează pentru atingerea respectivului scop nu sunt legale. Echipa Corpului de control din cadrul SC RAJA SA Constanţa a descoperit, vineri, o spălătorie auto branşată ilegal la sistemul de alimentare cu apă. „Pentru spălătoria aparţinând SC Cristiam SRL din Constanţa, contractul de furnizare a apei a fost reînnoit în septembrie 2012, din partea societăţii semnând administratorul Geanina Stoica. Din cauza datoriilor acumulate, în valoare totală de 2.269,64 lei, pe 18 decembrie, unitatea a fost debranşată”, a declarat purtătorul de cuvânt al RAJA, Irina Oprea. Vineri, în timpul unei verificări de rutină în zonă, membrii Corpului de control al RAJA au constatat, cu stupoare, că activitatea spălătoriei se desfăşura normal. În momentul în care au încercat să afle de unde provine apa folosită pentru spălarea autovehiculelor, angajaţii şi conducerea societăţii au închis unitatea şi au refuzat orice dialog.

PLÂNGERE PENALĂ PENTRU FURT „Când am văzut că spălătoria funcţiona, deşi era debranşată, am cerut să ni se explice de unde provine apa. Ne-au spus că au apă adunată în două rezervoare din curte pe care o folosesc. Având în vedere că presiunea apei era mare, ceea ce nu corespundea cu afirmaţiile lor, am cerut să vedem rezervoarele şi să verificăm dacă ce ne spun este adevărat. În acel moment au închis porţile şi au dispărut din curte, refuzând să mai stea de vorbă cu noi”, a spus şeful Biroului debranşări din cadrul RAJA, Constantin Buşu. În ciuda refuzului conducerii societăţii de-a coopera, angajaţii furnizorului constănţean de apă au reuşit să descopere locul în care era amplasat branşamentul ilegal şi să-l înlăture. „A fost întocmit un proces verbal de constatare pentru consum în sistem pauşal şi retroactiv pe 24 de luni, potrivit prevederilor contractului de furnizare apă potabilă şi canalizare, referitoare la furtul de apă. În plus, a fost depusă plângere penală pe numele reprezentanţilor societăţii pentru furt”, a declarat purtătorul de cuvânt al RAJA. Mai mult, societatea va trebui să suporte şi costul reparării trotuarului spart de RAJA în vederea înlăturării branşamentului ilegal (900 lei pe metru pătrat, potrivit reprezentanţilor furnizorului de apă) iar, dacă se doreşte intrarea în legalitate, vor trebui să refacă toată documentaţia pentru branşare la reţeaua de alimentare cu apă.