Furt de motorină la cariera din Nicolae Bălcescu

Echipele din cadrul Direcţiei Judeţene de Pază Constanţa au descoperit, miercuri noaptea, în parcarea carierei de piatră aparţinând SC Tarmac SRL, din localitatea constănţeană Nicolae Bălcescu, mai multe bidoane din plastic şi un furtun cu care fusese furată motorină din rezervoarele utilajelor. „În jurul orei 23.30, am ajuns în control la obiectivul de la cariera din Nicolae Bălcescu. Când am parcat maşina, agentul de pază se întrorcea dintr-o patrulare. Am observat atunci un autoturism Dacia Papuc, cu numărul de înmatriculare CT 92 PMM, care nu avea ce să caute în zonă. Mai mult, agentul a spus că, în momentul în care a plecat în patrulare, în urmă cu cel mult 20 de minute, maşina nu se afla acolo. În spatele autoutilitarei am găsit un bidon cu 30 de litri de motorină, iar în zona parcării am descoperit, în spatele unui utilaj, alte două bidoane de 30 de litri, unul gol, iar celălalt, plin, şi un furtun din plastic de aproape trei metri lungime. Din păcate, persoana care a furat combustibilul a reuşit să fugă“, a declarat Mircea Zaharia, şeful Biroului Operaţiuni din cadrul Direcţiei Judeţene de Pază Constanţa. Agenţii au reclamat furtul prin intermediul numărului unic 112 şi împreună cu o echipă de poliţişti au demarat verificările pentru identificarea autorului. În maşină au fost găsite două telefoane mobile cu cod de siguranţă şi cheile unui alt autoturism, marca Opel. Oamenii legii au reuşit să decodeze unul dintre telefoane şi urmează ca împreună cu reprezentanţii firmei Tarmac, proprietara carierei, să se încerce, în urma studierii agendei telefonice, identificarea persoanei care a abandonat maşina. Totodată, poliţiştii din Nicolae Bălcescu spun că, ieri dimineaţă, proprietarul maşinii Dacia Papuc s-a prezentat la post pentru a raporta faptul că maşina i-a fost furată. Cercetările în acest caz sunt continuate pentru a se stabili dacă proprietarul maşinii are legătură cu furtul de motorină şi pentru identificarea persoanei care a condus autoturismul până în curtea carierei de piatră.