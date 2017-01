Furt de proporţii dintr-un apartament constănţean, în miezul zilei

Tupeul fără margini al unor hoţi neindentificaţi încă s-a concretizat într-un furt din apartament produs în plină zi, în timp ce, culmea, membrii familiei se aflau în casă. Infractorii şi-au asumat un risc uriaş însă, pînă acum, au scăpat basma curată şi s-au îmbogăţit pe puţin cu 19 mii de euro. Poliţiştii sînt de părere că hoţii cunoşteau „terenul” şi că au mers la pont. Furtul de zile mari s-a produs ieri, în jurul prînzului, într-un apartament situat în blocul 58, de pe strada Soveja. Poliţiştii spun că au fost chemaţi de proprietarul apartamentului, Claudiu Constantin Dragalina. După primele cercetări, poliţiştii au stabilit, în primul rînd, că este vorba despre cel puţin doi, trei indivizi. Se pare că hoţii ale căror identităţi au rămas încă un mister, au escaladat balconul situat la parter şi au intrat în dormitor pe geamul lăsat deschis. Pentru a fi siguri că nu sînt surprinşi în „acţiune”, ei s-au încuiat în camera pe care o prădau cu cheia pe care au găsit-o în uşă. După ce au furat tot ce se putea, şi-au asigurat ieşirea fără ca cineva să observe ceva. Hoţii au venit cu mîna goală şi au plecat cu o cameră de filmat profesională, o cameră de filmat mai mică, un laptop, un aparat foto digital precum şi un ceas suflat cu aur. Bunurile au fost apreciate la o valoare de aproape 20 de mii de euro. Hoţii au fost atît de silenţioşi încît au reuşit să intre în apartament fără să facă zgomot, au răvăşit lucrurile din cameră şi au manipulat bunurile furate, de mărimi considerabile, fără să fie auziţi. „Am lăsat geamul deschis la dormitor ca să se aerisească şi m-am dus în bucătărie cu fata cea mică, unde mi-am văzut de mîncare. Între timp, fata a plecat spre dormitor şi s-a întos repede pentru a mă anunţa că uşa este încuiată pe dinăuntru. Am ieşit afară, deoarece mai avem o intrare prin exterior, pentru a vedea despre ce este vorba şi cînd am zărit urmele de pe peretele blocului mi-am dat seama că am fost vizitaţi de hoţi. Nu am auzit absolut nimic”, a povestit mama proprietarului, Elena Dragalina. Proprietarul spune că întreaga sa agoniseala s-a dus pe apa sîmbetei. El lucrează ca şi cameraman şi îşi cîştigă existenţa filmînd la nunţi. Acum, că aproape toată aparatura de care avea nevoie ca să-şi exercite meseria i-a fost furată, bărbatul se gîndeşte cu groază la ce o să facă. El spune că nu s-a gîndit să se asigure cu gratii la geam sau cu alarmă deoarece apartamentul este populat în permanenţă şi nu a considerat că este necesar. Poliţiştii încearcă să dea de urma hoţilor, despre care nu se cunoaşte aproape nimic. Singurele dovezi care atestă prezenţa lor în apartament, pe lîngă bunurile sustrase, sînt nişte urme de noroi pe peretele blocului, acolo unde au urcat în balcon, şi o geantă cu acte, aruncată la cîţiva metri de unde s-a petrecut totul. Oamenii legii au prelevat probe, urmînd ca acestea să fie confruntate cu baza de date pe care o deţin. Cercetările continuă, urmînd ca anchetatori să-şi formeze un cerc de suspecţi şi să verifice fiecare pistă în parte. Ca un făcut, în urmă cu cîteva zile, lui Dragalina i-a fost spartă maşina şi i s-a furat GPS-ul. Poliţiştii nu au reuşit să dea, încă, nici de urma acelor făptaşi, susţine Dragalina. Oamenii legii spun că este posibil ca între cele două furturi să existe o legătură, însă la fel de plauzibilă este şi varianta unei coincidenţe nefericite. Prima situaţie ar fi una favorabilă pentru soluţionarea anchetei, cea de-a doua fiind derutabilă.