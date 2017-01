Furtul de apă, sancţionat cu amenzi usturătoare

În vederea asigurării utilizatorilor cu apă de cea mai bună calitate, în conformitate cu contractele de furnizare sau prestare a serviciilor de apă şi canalizare, în cadrul Regiei Autonome Judeţene de Apă (RAJA) Constanţa funcţionează Corpul de Control, compartiment ce a apărut ca o necesitate pentru eficientizarea actului de control. Săptămînal, reprezentanţii Corpului de Control efectuează zeci de controale atît în municipiul Constanţa, cît şi la nivelul localităţilor din judeţ, unde regia asigură serviciul de alimentare cu apă potabilă şi canalizare. “De cele mai multe ori, controalele efectuate la abonaţi au scos la iveală declaraţii false ale acestora legate de suprafaţa aflată în proprietate, pentru calculul apei meteorice, declaraţii ce diminuează considerabil încasările regiei şi pun în pericol menţinerea sistemului de alimentare cu apă la parametri optimi”, a declarat purtătorul de cuvînt al RAJA Constanţa, Irina Oprea. Reprezentanţii Corpului de Control au efectuat, săptămîna trecută, 63 de acţiuni de control la nivelul agenţilor economici şi gospodăriilor individuale din staţiunile litoralului românesc. La majoritatea abonaţilor, verificările au scos la iveală branşamente ilegale şi faptul că mulţi dintre cei controlaţi aveau declarate suprafeţe mult mai mici, pentru calcularea volumului de apă meteorică preluat de sistemul de canalizare.

Potrivit raportului Corpului de Control, în Eforie Sud şi Nord, Mangalia şi Costineşti, angajaţii RAJA au constatat că unii agenţi economici aveau apometre de clasă B, nesigilate sau sparte. În plus, foarte mulţi dintre ei primiseră notificări pentru schimbarea contorilor, notificări la care nu au răspuns în termenul de cinci zile. În urma verificării, a rezultat că aparatele de măsură nu înregistrau consumurile reale de apă. Toţi aceşti abonaţi s-au ales cu procese verbale de constatare pentru consumuri medii, în sistem retroactiv pe 18 luni, în valoare de peste 10.000 lei. “Controalele au fost extinse şi la abonaţii casnici din aceste staţiuni, unde s-a constatat că suprafeţele declarate pentru calculul apei meteorice erau mult mai mici. Toţi aceşti abonaţi s-au ales cu procese verbale de constatare în valoare de peste 6.500 lei. În plus, în Eforie Sud s-a descoperit că proprietarii de vile dăduseră declaraţii false pentru calculul apei în sistem pauşal. Mai precis, conform declaraţiilor proprietarilor de vile, apa potabilă se factura în sistem pauşal pentru două sau trei persoane, în timp ce la ora verificărilor, au fost descoperiţi cazaţi cîte 15 – 25 de turişti în fiecare imobil. Toţi proprietarii s-au ales cu procese verbale de constatare, în sistem retroactiv pe 18 luni, în valoare totală de peste 8.000 lei”, a mai spus Irina Oprea. De asemenea, în raportul Corpului de Control se precizează că în localitatea Hârşova, pe străzile Frumoasei, Viitorului şi Horia, verificările au scos la iveală mai mulţi abonaţi frauduloşi. Zeci de familii, debranşate din cauza datoriilor, se rebranşaseră ilegal la sistemul de alimentare cu apă, fără să achite debitele restante şi fără acordul regiei. Abonaţii care furau apă s-au ales cu procese verbale de sancţionare de peste 10.000 lei, iar branşamentele clandestine au fost desfiinţate. În urma acţiunilor de săptămîna trecută, pentru neregulile constatate au fost întocmite procese verbale de sancţionare în valoare de peste 34.000 lei. “Avertizăm pe această cale toţi abonaţii regiei, care trebuie să înţeleagă necesitatea respectării legalităţii în cazul alimentării cu apă potabilă şi canalizare, în caz contrar riscînd sancţiuni usturătoare şi plata în sistem retroactiv pe 18 luni a serviciilor de furnizare apă potabilă şi canalizare. În plus, furtul de apă se pedepseşte cu amendă cuprinsă între 5.000 şi 10.000 de lei”, a mai spus Irina Oprea.