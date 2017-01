Furtul din autoturisme, specialitatea infractorilor tomitani

ZONE DE FOC Un studiu efectuat în România a localizat centrul criminalităţii în judeţele Hunedoara, Gorj şi Alba. „În primul rând, am ierarhizat toate judeţele în funcţie de numărul infracţiunilor înregistrate în 2009, anul din care sunt cele mai recente date. În al doilea rând, am comparat numărul infracţiunilor consemnate în toate aceste judeţe în anul 2009, comparativ cu numărul infracţiunilor raportate în 1990. Datele provin de la direcţiile judeţene de statistică“, spun jurnaliştii de la ECONTEXT care au efectuat analiza. În 2009, Hunedoara a fost cap de afiş la capitolul infracţionalitate, cu 2.549 de infracţiuni la 100.000 de locuitori. Pe locul doi s-a situat judeţul Gorj cu 2.352 de infracţiuni la 100.000 de locuitori, iar pe locul trei Alba, cu 2.207 de infracţiuni la 100.000 de locuitori. Totodată, faţă de 1990, cea mai mare creştere a infracţionalităţii a avut loc în judeţul Harghita unde numărul infracţiunilor a crescut de peste opt ori.

INFRACTORI DE CRIZĂ Constanţa nu e nici în faţă, nici la coadă în acest top. „Am avut perioade în care infracţionalitatea a scăzut, însă, în general, a avut un trend ascendent. De exemplu, în 2006, am avut o infracţionalitate în scădere comparativ cu anii anteriori. Problema este că, în anii de criză, infracţionalitatea creşte, putem compara acest lucru cu ceea ce s-a întâmplat între anii 1925 – 1935 în America. Dacă în perioada 2009-2010 furturile din societăţi au avut un trend descendent, anul acesta am înregistrat o creştere a acestui tip de infracţiune. Creşterea vine ca urmare a creşterii şomajului şi a crizei tot mai evidente“, a declarat cms. şef Adrian Rapotan, adjunctul inspectorului şef al Inspectoratului de Poliţie al Judeţului (IPJ) Constanţa. În acelaşi timp, reprezentanţii IPJ Constanţa spun că un factor decisiv în rata infracţionalităţii a judeţului Constanţa este perioada sezonului estival. „În 2010, pe perioada sezonului estival, am avut o creştere alarmantă a furturilor din camerele de hotel. Anul acesta, în urma mai multor campanii de conştientizare a turiştilor, numărul furturilor din camerele de hotel a scăzut cu 45%, dar am avut o creştere la furturile din autoturisme. Teoretic, Constanţa are un potenţial criminogen foarte ridicat, asta din cauza sezonului estival, portului şi a numărului mare al populaţiei. În municipiul Constanţa, cele mai multe infracţiuni sunt furturile din autoturisme. Asta pentru că este o infracţiune uşoară, infractorii sunt ajutaţi şi de şoferii care lasă la vedere lucruri de valoare, nu le trebuie un pont, iar furtul propriu-zis durează doar câteva secunde“, a adăugat cms. şef Adrian Rapotan.

Biroul de Informare a Presei din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române a remis, ieri, un comunicat în care specifică faptul că în ceea ce priveşte anul 2011, conform E75 (eurobarometru – n.r.), în timp ce percepţia criminalităţii ca problemă la nivel personal (individual) este de 6% la nivel european, în România, doar 3% dintre cetăţeni percep criminalitatea astfel. Totodată, în ceea ce priveşte, percepţia criminalităţii ca o problemă la nivel naţional, la nivel UE este de 14%, percepţia cetăţenilor români situându-se la acelaşi nivel.