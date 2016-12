Furtul prin metoda „curea”, îmbunătăţit!

După o lună de anchetă, poliţiştii constănţeni au rezolvat un dosar care fusese înregistrat cu autor necunoscut. Marţi, ei l-au reţinut pe Aurel David, de 53 de ani, din Medgidia, suspectat că i-a furat portofelul unui constănţean. Tehnica folosită de individ este una veche, şi anume metoda „curea”, însă abordarea persoanei jefuite a fost una nouă, chiar şi pentru poliţişti. Ancheta în acest caz a început pe 27 august, când un constănţean a sunat la 112 şi a reclamat că i-a fost furat portofelul. Păgubitul le-a spus anchetatorilor că, în timp ce mergea pe stradă, a fost abordat de un bărbat care a intrat în vorbă cu el şi l-a întrebat ce mai face. În timp ce victima încerca să îşi dea seama de unde îl cunoaşte pe individ, David i-a „reamintit” că se ştiu de când a avut mâna şi piciorul rupte. În timp ce încerca să-l convingă că se cunosc, David l-a apucat pe păgubit de mână şi de picior pentru a-i arăta unde a avut el fracturile şi apoi l-a prins de curea şi l-a scuturat de câteva ori. Fără să-şi dea seama că „manevrele” necunoscutului făceau parte din scenariul prăduirii sale, păgubitul i-a spus lui David să-l lase în pace şi a plecat. La scurt timp, bărbatul şi-a dat seama că nu mai are portofelul în care avea acte, 540 de lei şi 500 de euro. „În ultima perioadă, în Constanţa am avut furturi care au la bază metoda „curea”. Ca mod de abordare, sunt diferite, deoarece suspecţii invocă fel şi fel de motive prin care intră în vorbă. Într-una dintre abordări, suspectul se dă drept zidar şi, sub pretextul că şi-a uitat canciocul la victimă acasă, îi cere să i-l înapoieze, moment în care îl scutură de curea şi-i ia portofelul din buzunar. Ultima abordare, de care nu mai auzisem până acum, este cea în care infractorii spun că au avut o fractură”, a declarat ag. şef pp. Cătălin Ologu, de la Biroul de Investigaţii Criminale (BIC) din cadrul Poliţiei Municipiului Constanţa.

ANTECEDENTE Marţi după-amiază, Aurel David a fost reţinut de lucrătorii BIC şi prezentat procurorilor Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa. În urma audierilor, procurorii au decis ca individul să fie cercetat în libertate, cu obligarea de a nu părăsi localitatea, pentru acuzaţia de furt. Bărbatul este recidivist, el fiind eliberat din închisoare la începutul lunii ianuarie, după ce a ispăşit o pedeapsă de un an, tot pentru furt. În acel dosar, David a fost acuzat că, pe 22 august 2011, a jefuit un septuagenar. El a fost prins de un jandarm care se afla în timpul liber şi a observat întreaga scenă.