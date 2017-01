Furtună electrică la Constanța

10:46:53 / 18 August 2014

A devenit intolerabil

Pentru a sasea oara in acest an ne-a fost inundat demisolul locuintei situate la intersectia Razboieni cu b-dul Mamamia, desi instalatia noastra depaseste nivelul canalizarii din strada cu 75 cm. Din acest motiv nu putem pleca in concedii, riscul de imbolnavire prin apa din canalizare care ne inunda periodic locuinta este maxim, finisajele pardoselii si peretilor au inceput sa se deterioreze, pompa de evacuare nu mai face fata, muncim ca disperatii ,de fiecare data, sa indepartam , sa spalam si sa dezinfectam cu clor suprafetele acoperite cu mal si materii fecale provenite din canalizare. Platim impozite si taxe nejustificat de mari. Rezolvati odata, pentru D-zeu, aceasta problema ! Decolmatati canalizarea din zona !