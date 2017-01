Furtună pe uscat şi pe mare

ZECI DE COPACI DOBORÂŢI DE FURTUNĂ Vântul puternic a făcut prăpăd la sfârşitul săptămânii trecute. Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) „Dobrogea“ spun că, începând de duminică, de la ora 14.00, de când a intrat în vigoare avertizarea de cod galben, dispeceratul a primit câteva sute de solicitări. Primul incident major a avut loc duminică seară, în jurul orei 22.00, pe strada Arcului, din cartierul constănţean Km 4-5. Din cauza vântului puternic, un copac s-a prăbuşit şi a avariat patru maşini. Echipajele ISU au intervenit apoi pe strada Dionisie cel Mic, strada IG Duca, Colegiul Naţional „Mihai Eminescu“, strada Vasile Lupu, bulevardul Mamaia şi strada George Enescu pentru a îndepărta de pe carosabil şi trotuar copacii căzuţi. Ultima intervenţie de acest fel a avut loc luni seară, în jurul orei 18.00, pe strada Emil Racoviţă, unde un copac a căzut peste un autoturism. Din cele câteva sute de apeluri primite prin 112, pompierii spun că au fost aproape 40 de sesizări concrete de intervenţie şi că bilanţul întocmit luni seară a arătat că furtuna a doborât 20 de copaci, fiind avariate 10 autovehicule. Totodată, din cauza numărului mare de solicitări, reprezentanţii ISU spun că echipele intervin în permanenţă şi că, de cele mai multe ori, este vorba despre crengi smulse de vânt din copaci.

SUTE DE CONSTĂNŢENI FĂRĂ CURENT ELECTRIC Potrivit reprezentanţilor Biroului de presă din cadrul Enel Distribuţie Dobrogea, deşi nu s-au înregistrat avarii majore, au avut loc deranjamente individuale şi colective. „Astăzi (ieri), de dimineaţă şi până la prânz, am primit aproape 150 de sesizări din partea consumatorilor. Sesizările au continuat să sosească pe tot parcursul zilei. Echipele Enel s-au deplasat pe teren şi lucrează pentru remedierea deranjamentelor”, au declarat reprezentanţii Biroului de presă din cadrul Enel. Ei au adăugat că majoritatea deranjamentelor s-au produs din cauza vegetaţiei în reţea. Mai exact, crengile rupte de vânt au căzut peste cablurile de înaltă tensiune, afectând alimentarea cu energie electrică a consumatorilor. Au fost înregistrate deranjamente pe tot teritoriul judeţului, cele mai multe sesizări sosind din partea consumatorilor din localităţile Tuzla, Năvodari şi Constanţa.

CONSTĂNŢENI DISPERAŢI Nemulţumiţi că solicitările nu le-au fost rezolvate în timp util, mulţi constănţeni au asaltat redacţia cotidianului Telegraf cu reclamaţii la adresa Enel. Printre aceştia se numără şi Tatiana Măruţiu, din satul Cotu Văii, comuna constănţeană Albeşti. „Am rămas fără curent de azi dimineaţă (ieri – n.r.), de la ora 9.30 –10.00 şi nici până la ora asta (ora 17.30 – n.r.) nu a fost remediată defecţiunea”, a spus Tatiana Măruţiu. În aceeaşi situaţie se afla şi Liviu Niţă, din cartierul constănţean Kilometrul 5, care a aşteptat să fie remediată defecţiunea toată ziua de ieri, dar şi Ion Saulea, din cartierul constănţean Kilometrul 4-5. „De la ora patru dimineaţă nu am curent. Am sunat la Enel până mi-am consumat bateria la telefon, dar încă nu s-a rezolvat nimic”, a spus Ion Saulea, ieri, la ora 18.00. Un alt telefon a venit din partea lui Ion Olaru, care locuieşte pe strada Apusului, lângă Cimitirul Central Constanţa. „Am rămas fără curent ieri (duminică – n.r.) la ora 23.00. Am sunat la Enel şi am aşteptat, dar nu a venit nimeni. Mai grav este că unul din cablurile căzute pe stradă este, încă, sub tensiune. Câinele meu a călcat pe el şi a fost electrocutat. Noroc că aveam cizme de cauciuc şi l-am dat la o parte”, spune Ion Olaru. Potrivit reprezentanţilor Enel, este imposibil, din punct de vedere tehnic, ca, după cădere, cablurile să fie sub tensiune. „Este un sistem automatizat, care blochează alimentarea cu energie electrică atunci când cablul este căzut la pământ. Sunt, însă, alte cabluri care nu sunt protejate: de telefonie, de internet, de televiziune etc”, au explicat reprezentanţii Biroului de presă Enel. Ei au adăugat că este posibil ca, în perioada următoare, pe reţea, să existe fluctuaţii de tensiune. Şi locuitorii cartierului constănţean CET au rămas, ore bune, pe întuneric.

CINCI LOCALITĂŢI FĂRĂ APĂ Potrivit reprezentanţilor SC RAJA SA Constanţa, din cauza furtunii, ieri, staţia de transformare energie electrică ce aparţine Enel din localitatea Biruinţa a rămas fără tensiune, motiv pentru care staţiile de repompare de la Topraisar, Amzacea şi Biruinţa nu au mai putut funcţiona. Astfel, ieri, începând cu ora 15.00, consumatorii din localităţile Biruinţa şi Topraisar au rămas fără apă, iar în Amzacea, Tuzla, Eforie Sud, apa furnizată avea presiuni scăzute. „Avaria a fost anunţată şi la dispeceratul Enel, urmând ca echipele de permanenţă Enel să intervină pentru remedierea situaţiei”, au declarat reprezentanţii RAJA.

FURTUNĂ PE MARE, PORTURI ÎNCHISE Porturile Constanţa Nord, Constanţa Sud, Mangalia, Midia precum şi Canalul Dunăre-Marea Neagră sunt închise de duminică după amiază. Manevrele de încărcare şi descărcare mărfuri au fost suspendate. În noaptea de duminică spre luni furtuna s-a înteţit, în largul mării înălţimea valurilor ajungând chiar şi la 7 metri. La ţărmul mării, valurile uriaşe depăşeau deja înălţimea digurilor de protecţie şi au inundat promenada Cazinoului Constanţa şi aleile care mărginesc portul şi portul turistic Tomis. De asemenea, în staţiunea Mamaia, plaja a fost înghiţită de valuri. „În largul mării fenomenul este deja ciclonic”, este de părere directorul Agenţiei de Salvare Vieţi Omeneşti pe Mare (ARSVOM), Ion Voicu. El a adăugat că ARSVOM este pregătită să intervină în caz de accidente navale. Specialiştii le recomandă echipajelor de pe navele aflate în rada exterioară să menţină motoarele pornite, pentru a evita intrarea în derivă, iar vasele acostate în porturi trebuie să-şi întărească legăturile cu ţărmul, să asigure om de veghe şi să stea în permanenţă cu semnalele luminoase şi sonore în funcţiune

Anca-Adina JITARU, Florin CICAL