Furturi ca-n codru din sediul Energia

Fosta fabrică Energia este o sursă inepuizabilă de venit pentru hoţii de fier vechi. Sediul societăţii reprezintă, practic, o invitaţie pentru hoţi, pentru că nu există niciun fel de pază, iar infractorii se simt ca la ei acasă. Poliţia patrulează în zonă, însă oamenii legii nu surprind de fiecare dată „inamicul” în flagrant. Sătul de furturile din zonă şi indignat de hoţii care nu se mai opresc din furat, un cititor al cotidianului „Telegraf” a trimis, ieri, un mail pe adresa redacţiei, în care reclamă furturile în stil haiducesc care se petrec aproape non-stop la fosta fabrică Energia. Constănţeanul a trimis şi câteva poze cu hoţii care fură fierul vechi cu căruţa, pentru care îi mulţumim şi care pot fi vizualizate în galeria foto ce însoţeşte materialul. Bărbatul spune că, deşi Poliţia trece de trei sau patru ori pe zi prin zonă, acest lucru nu îi sperie pe infractori. „Asist la dezmembrarea complexului cu autogenul şi observ căruţe, conduse de rromi, pline ochi cu fier perfect identificabil ca făcând parte din complexul Energia. Nu e al meu şi habar nu am cine are drept de proprietate asupra acestei foste industrii, dar, văzând cum este golită sub privirea Poliţiei şi a noastră, mi se pare sfidător ca respectivii cetăţeni să trecă fluierând pe sub ochii noştri, fără pic de remuşcări”, a scris în mail constănţeanul.

FLAGRANT Ultimii care au căzut în plasa oamenilor legii sunt trei bărbaţi din Constanţa. Indivizii au fost prinşi, miercuri seara, de un echipaj al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean (IJJ) Constanţa care patrula pe strada Baba Novac. În momentul în care au ajuns în dreptul sediului fostei societăţi Energia, jandarmii au observat o flacără şi au auzit zgomote puternice. Oamenii legii s-au apropiat şi au văzut trei persoane care tăiau, cu ajutorul unui dispozitiv autogen, componente metalice din structura clădirii. La apariţia jandarmilor, cei trei au fugit, oamenii legii reuşind să-l prindă pe unul dintre ei. În curtea societăţii, jandarmii au găsit trei autoturisme, un Ford, un Renault şi un Opel, în care au descoperit două tuburi de oxigen, o butelie de aragaz, dar şi componente metalice care cântăreau 1.620 kilograme. Lângă maşini au mai fost găsite alte trei tuburi de oxigen, două cuţite tip autogen, două butelii tip aragaz şi două furtunuri. Crezând că oamenii legii au plecat, ceilalţi doi suspecţi, care reuşiseră să fugă, au revenit pentru a-şi recupera bunurile. Ei au dat nas în nas cu jandarmii. Cei trei indivizi au fost identificaţi drept Petru Groza, de 46 de ani, Mihai Bacale, de 34 de ani, şi Ovidiu Barbu, de 26 de ani.

POLIŢIST ŞPĂGAR Din păcate, exemple negative există şi „de cealaltă parte a baricadei”. În luna mai, un alt constănţean a filmat un poliţist de la Secţia 4 Poliţie Constanţa, care primea şpagă de la hoţii care fură din sediul societăţii Energia, pentru a le acorda protecţie. Deşi agentul Costel Tănase şi-a dat demisia în momentul în care imaginile au ajuns la inspectorul-şef, hoţii au continuat să fure şi fără sprijin. De-a lungul timpului, lucrătorii Secţiei 4 Poliţie Constanţa au prins mai mulţi indivizi în flagrant care devalizau sediul Energia. Cele peste şase tone de fier vechi confiscate se află depozitate în curtea Secţiei 4 Poliţie.