Furturi cronometrate

Hârtia igienică dispare din toaletele trenurilor în aprox. zece minute de la momentul în care a fost pusă, în timp ce săpunul este mai puţin tentant şi rezistă chiar şi o oră, afirmă reprezentanţii companiei feroviare Transferoviar Călători, care operează trenuri private de călători. „Când intrăm pe o rută nouă, destul de mulţi călători, care până atunci circulaseră cu operatorul feroviar de stat, încearcă să dea şpagă controlorului. Apucăturile cu care vin sunt clare, încearcă să meargă fără bilet. Când deschidem o nouă rută se fură perdele, iar unii călători scriu pe pereţi şi mănâncă seminţe. Oamenii îşi schimbă comportamentul când văd că au altfel de condiţii şi când li se atrage atenţia”, a declarat directorul general al Transferoviar Călători (TFC), parte a Transferoviar Grup (TFG), Dumitru Bărbăcuţi. El spune că pe anumite rute, societatea pe care o conduce are contracte cu firme de pază. „În general, oamenii respectă curăţenia. Am reuşit în anumite automotoare să montăm sisteme de supraveghere video. Mai dispar din când în când perdele, mai ales pe secţia Olteniţa, dar şi coşuri de gunoi. Avem probleme cu cei care ascultă muzică dată tare. Am reuşit să eliminăm mâncatul de seminţe şi fumatul în tren. În schimb, hârtia igienică şi săpunul din toalete se fură în continuare, pentru că nu poţi sta la uşa WC-ului şi nici să montezi camere video. În toaletă, fiind singuri, ori fumează, ori sustrag hârtia igienică şi săpunul”, a adăugat directorul firmei. Acesta a mai spus că la plecarea pe fiecare rută a unui tren de călători, hârtia igienică dispare în medie în maxim zece minute, iar săpunul în aproximativ o oră. Trenurile private au recâştigat călători care optaseră deja să meargă cu maşina proprie sau cu microbuzul. Începând cu mai 2011, TFC a preluat activitatea de transport feroviar de călători de la TFG, şi a avut o cifră de afaceri de 46 de milioane de lei.