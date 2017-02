Fusese reţinut pentru mită, dar a fost achitat. Vezi despre ce medic este vorba

Fostul manager al Spitalului Municipal Mangalia şi al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, dr. Ion Niculescu, a fost achitat, în primă instanţă, pentru luare de mită. Tot în această cauză a fost achitată şi Marcela Alexoiu, asistent-şef la Spitalul Mangalia, acuzată de complicitate la luare de mită şi dare de mită.

Reamintim că dr. Niculescu, ginecolog în cadrul unității sanitare din Mangalia, era cercetat de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța sub acuzația de luare de mită. Surse judiciare spun că dr. Niculescu este învinuit că i-ar fi pretins unei paciente din Băneasa suma de 350 de euro pentru a-i face o operație de cezariană. Potrivit oamenilor legii, o asistentă din cadrul unității sanitare ar fi fost folosită ca intermediar. Procurorii au organizat o acțiune de flagrant și ar fi prins-o pe aceasta în timp ce primea cei 350 de euro de la aparținătorul femeii. Atât dr. Ion Niculescu, cât și asistenta au fost reținuți, pe bază de ordonanță, şi apoi puși de anchetatori sub control judiciar. Potrivit surselor deja citate, dr. Ion Niculescu a negat, în timpul audierilor, toate acuzațiile ce îi sunt aduse. Contactat telefonic de reporterii "Telegraf" la vremea respectivă (30 iunie 2015 - n.r.), dr. Ion Niculescu a declarat: "Eu nu am nicio legătură cu această situație. Nici măcar nu eram în spital când s-a întâmplat acest lucru. Eu eram plecat când spun procurorii că s-ar fi dat acei bani".

Citește și:

Directori de spital, anchetați de procurori!