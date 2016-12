Fustacul este cunoscut ca fiind un fustangiu notoriu. Acum, de când şi-a refăcut viaţa, chipurile, s-a mai potolit… Aiurea. În politică, de la o vreme, a îmbrăcat uniforma lui neica nimeni. Practic, nu-l mai bagă nimeni în seamă. Din cauza aroganţei care nu-i dă pace, a confundat fusta cu o foaie de cort. De cum se anunţă cod galben pe undeva, nu contează zona, se ascunde sub fusta protectoare. La adăpostul fustei protectoare, dumnealui se simte în siguranţă. Desigur, aţi dedus cu toţii că dânsul nu coboară chiar sub orice fustă…E musai cu…foncţie sau ceva zestre. Ascuns sub fustă, pe timp de noapte, fustacul seamănă foarte mult cu un viezure. Fiind grăsuţ, poate fi uşor tăvălit prin pesmet. Ca să se poată ascunde cât mai repede cu putinţă sub fusta protectoare, fustacul a renunţat la coloana sa vertebrală. Înainte, într-o perioadă apusă pentru el, când poza în mare şmecher, făcea paradă de coloana lui vertebrală. Ca să impresioneze opinia publică, stătea tot timpul în picioare şi îşi expunea la soare coloana 7-a. Se lăuda că este originală. Cum să spun, îşi plimba coloana precum maşina personală. Dacă ar fi fost dotată cu portiere, le-ar fi lăsat larg deschise. Evident, ca să se vadă bordul. În acea perioadă de adânci prefaceri pentru el, făcea mare caz de relaţiile sale sus-puse cu un anumit licurici naţional. Mă rog, chestii ieftine. Alţii puneau botul. Se apropiau cu sfială de el şi îl rugau să-i lase să-i atingă coloana. Ce să zic, fustacul era un preţios. Când vorbea, pentru că se sclifosea în permanenţă, îi curgeau balele. Era destul de dizgraţios. În realitate, chiar şi în acea perioadă de adânci prefaceri, îşi trăgea seva tot de sub o fustă, cu pupături şi bezele simulate în teren. A urmat regresul. Ca activist de partid, a decăzut cumplit. Înainte de toate, s-a ales praful de coloana lui vertebrală. Acum, din câte constat, se apleacă tot timpul la miloagă. De ofticos ce este şi-a mâncat singur unghiile. S-a întâmplat la ultimul mic dejun cu licuriciul aflat la putere. Pentru că şi-a prins urechile în diverse ecuaţii politice, i s-a aplicat, într-o manieră de-a dreptul fatală, un picior final în fund. Sigur, domnia sa visează să revină acolo de unde a fost uşuit. Slabe speranţe, chiar dacă stă strâns lipit de noua lui fustă protectoare. Fustacul musteşte de dorinţa mistuitoare de răzbunare. Supărat pe sine, într-o zi, aflându-se într-un schimb dur de replici cu oglinda partidului, s-a luat singur la poceală. S-a făcut albie de porci. S-a dezis de el. Mă rog, noroc că a fost desfiinţat votul de blam în partid. Altfel, era de rău! Ca unul care l-am cunoscut destul de bine, pot spune că fustacul nu are caracter. Ăsta e cusurul lui de bază. Noile realităţi politice din partid i-au afectat grav creşterea ciocului, care, acum, e mic de tot. Precum cucul din născare…