Fustele scurte, interzise în Parlament?

10:49:10 / 16 Iunie 2014

O sa fie si mai rau

Se cunoaste ca a venit stinga la putere. Incepe "sa puna lucrurile la punct". Urmeaza pasul al doilea: valul musulman obligatoriu la femei, plus, la barbati: oprit pe strada si recitat macar vreo douzeci de versete din coran. Ponta o sa te votez presedinte peste vreo 500 de ani. In rest stinga "merge" ca unsa: Nu canalizari unde este nevoie, nu drumuri, unde este nevoie, nu autostrazi, cele in lucru se inchid pe capete, in rest stinga rezolva tot. Miine ma astept, sa va cum se zbate mustata lui Dragnea in vint, spumegind ca regionalizarea e ca si facuta. In concluzie e clara treaba mai stinga: ocupati-va de ce stiti voi mai bine: DE FUSTE.