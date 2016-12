Fuziunea Auchan - Real, 100% gata

Auchan a finalizat, la 1 septembrie, ultima etapă (de natură juridică) a procesului de achiziţie şi transformare a celor 20 de hypermarketuri Real din România. „Fuziunea celor două companii este doar un ultim simbol al convergenţei depline, la un an după ce toate magazinele au fost redeschise sub marca Auchan. În toată această perioadă am continuat investiţiile în România, ajungând până astăzi la un total de peste o jumătate de miliard de euro“, a declarat directorul general al Auchan România, Frederic Bellon. Compania a ajuns acum la 33 de hypermarketuri, cu o suprafață totală de vânzare de 276.000 metri pătraţi. Este al doilea mare comerciant din România și al patrulea angajator privat, cu 11.000 de angajați. Până în prezent, Auchan a investit în România 520 milioane euro. Francezii au plătit 257 milioane euro pentru achiziţia celor 20 de hypermarketuri Real din România, inclusiv a spaţiilor în care funcţionează o parte din magazine şi a galeriilor comerciale ataşate.