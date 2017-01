Fuziunea PP-DD cu UNPR a devenit oficială

09:05:24 / 03 August 2015

non multam , sed multum

Conteaza calitatea nu numarul . In realitate acest partid exista doar pe hartie (in ceea ce priveste activitatea in teritoriu ) si un instrument de manevra , gen UDMR , pentru a forma majoritati conjucturale . Desi are titluri si grade , Oprea nu depaseste nivelul caporalului ajuns furier sau a unui plutonier de companie provenit din trupa . Oprea poate fi numit " omul zero - dimensional " , " omul care nu spune nimic " , " homo simplex sau duplex " ca sa folosim termenii lui Baranga . Egalul lui , sau chiar superior lui , este o alta nulitate , generalul de carton Onţanu , primarul sect.2 fost politruc la grupul 2 santiere Bucuresti , cu " studii " la Stefan Gheorghiu " viitor candidat la Parchet . In rest , ne intrebam ce fel de oameni sunt cei care au semnat adeziuni la UNPR si ce asteapta ei de la aceasta factiune . Oricum , la ciurucurile lui Oprea s-au adaugat ciurucurile lui Diaconescu . Zero + zero = ZERO