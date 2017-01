Fuziunile şi achiziţiile, în stand-by patru luni

Piaţa de fuziuni şi achiziţii din România mai are de aşteptat trei - patru luni pînă la deblocare, susţine directorul companiei EFG Finance, Ilinca Derenthall, care-i sfătuieşte pe vînzătorii din sector să mai aştepte atît timp cît preţul este prost. În acest moment lipsesc din piaţa autohtonă a fuziunilor şi achiziţiilor reperele de evaluare a companiilor sau activelor, astfel că vînzătorii n-ar trebui să vîndă dacă au alternative de a rezista cheltuielilor. \"Cea mai bună opţiune a vînzătorilor este să nu vîndă dacă nu sînt nevoiţi. Asta înseamnă că preţul este prost. Am avut discuţii cu potenţiali clienţi şi le-am zis - Dacă puteţi să mai rezistaţi, mai restrîngeţi costurile, investiţiile, mai aşteptaţi şase luni, un an. O altă incertitudine este politica economică a viitorului guvern, în special privind investiţiile în infrastructură şi politicile fiscale\", a spus Derenthall. Sectoarele în care se văd cu ochiul liber efectele crizei sînt construcţiile, dezvoltările imobiliare, industriile textilă şi auto, foarte dependente de export. Potrivit directorului EFG, sectoarele care se vor consolida ca urmare a procedurilor actuale sînt real-estate-ul, cel farmaceutic, serviciile financiare şi societăţile independente de leasing. De asemenea, va urma o perioadă dificilă pentru societăţile care sînt puternic îndatorate şi care trebuie să se refinanţeze în condiţiile actuale severe. \"Cred că sectorul financiar din România este solid şi nu prezintă pericolele grave întîlnite pe pieţele din Occident\", a explicat Derenthall. În următoarele luni, sectorul financiar românesc se va stabiliza, băncile urmînd să reia activitatea de creditare în principal pe termen scurt şi mediu, ca urmare a revizuirii profilului de risc şi a condiţiilor. \"Din punct de vedere al investiţiilor, România rămîne în continuare interesantă pentru investitorii strategici, care vor profita de reaşezarea evaluărilor pentru achiziţii\", a mai spus Derenthall. Vor apărea însă şi speculatorii, care vor profita de condiţiile actuale, iar numărul tranzacţiilor va creşte concomitent cu reducerea valorii acestora. Derenthall anticipează că împrejurările actuale vor duce la o încetinire a creşterii economice, care se va situa, în 2009, la nivelul 3-5%, în funcţie de performanţa agriculturii.