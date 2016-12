G1 VS BCR - renegocieri cu instanța-n ceafă

După cinci ani de procese, instanța a comunicat motivarea hotărârii din dosarul colectiv G1 VS Banca Comercială Română. Practic, Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) trimite părțile la renegocierea dobânzii, apreciind că „prezumția de bună credință a băncii a fost răsturnată, în primul rând, prin inserarea unei clauze referitoare la dobânda variabilă cu caracter echivoc, fapt care pune ab initio buna credință sub semnul îndoielii“ - „Inserarea acestei clauze și posibilitatea pe care BCR și-a rezervat-o, implicit și în mod intenționat, de a se raporta discreționar la oricare dintre indicii financiari obiectivi, contravine obligației de informare care ii revine“. Avocatul grupului de clienți ai BCR, Gheorghe Piperea, a punctat că peste 90% dintre membrii G1 au clauze cu marje fixe de dobândă (1,2 - 1,5%) și, cum partea variabilă a costului a fost eliminată din contract, prin sentința ICCJ, noile grafice de rambursare vor avea o dobândă de 1,2 - 1,5%. Practic, nici măcar Euribor nu se mai adaugă acestui procent fix. „Și comisioanele de administrare și de monitorizare a riscurilor au fost declarate abuzive. De altfel, în această privință, BCR a fost executată silit“, a spus Piperea, citat de hotnews.ro. O notă - modificarea graficelor de rambursare nu este o simplă recomandare a instanței, ci o obligație pentru BCR. În caz de neconformare, urmează o executare silită, plus o acțiune a G1 prin care se vor cere daune de întârziere de 1.000 lei pe zi pentru fiecare reclamant în parte. De cealaltă parte, Ana Diculescu-Șova, de la NNDKP, casa de avocatură a BCR, a spus că, „atâta vreme cât nu există clauză cu privire la modul de calcul a dobânzii, nu trebuie să se înțeleagă că debitorii nu datorează băncii plățile cuvenite“ - „Li se insuflă unora ideea că nu vor mai plăti băncilor nimic; este o idee falsă care poate duce la anarhie“.