Gabara, la primele transporturi peste Canal

PĂRERI PRO ŞI CONTRA Mult-aşteptata gabară - navă de dimensiuni mari folosită pentru transportul maşinilor grele de pe un mal pe celălalt al Canalului Dunăre - Marea Neagră - a sosit la Podul de la Agigea miercuri (13/14 noiembrie) noapte. Ieri, încă de la primele ore ale dimineţii, nava a intrat în faza de teste. Transportatorii au aflat repede de venirea navei, astfel că, în scurt timp, la primul transport al gabarei erau deja formate cozi de tiruri, şoferii fiind dornici să traverseze Canalul mai repede. „Aşteptăm acest bac de când s-a închis Podul Agigea. Trebuie să recunosc că nu mai credeam că va veni. E bine că a venit, pentru a nu mai folosi rutele ocolitoare. Chiar dacă aştept o oră să pot urca pe gabară, e altceva, că nu mai consum combustibil. Pe varianta ocolitoare sunt nevoit să consum peste 20 de litri de motorină”, a spus un şofer de tir. Un altul s-a declarat sceptic în privinţa traversării Canalului cu autocamionul încărcat, însă şi aşa, spune el, un drum făcut cu ajutorul gabarei este un avantaj. „Nu cred că voi putea trece cu el plin pentru că este cam înaltă rampa bacului şi mi-e teamă să nu-mi avariez maşina. Eu lucrez toată ziua şi sunt nevoit să folosesc rutele ocolitoare, iar asta înseamnă cam 200 de litri de motorină care se duc aiurea”, a spus şoferul. Cum era de aşteptat, au fost şi şoferi dezamăgiţi de lucrarea făcută de autorităţi. „Rampa bacului mi se pare prea abruptă. Am încercat să urc, dar nu vreau să risc, îmi atingea şasiul. Mai bine folosesc în continuare rutele ocolitoare decât să mă coste raparaţia maşinii o căruţă de bani”, a declarat şoferul unui trailer. De altfel, ieri, la primul transport al gabarei, la coborâre, un camion şi-a spart aripa de protecţie.

50 DE LEI PENTRU CAMIOANE Prezent la operaţiunea de testare a gabarei, prefectul judeţului Constanţa, Eugen Bola, a declarat că întârzierea a fost o problemă de ordin tehnic. „Pentru ca cele două rampe să cadă pe aceste platforme sub un anume unghi, azi noapte (miercuri - n.r.) s-a mai scos apă din Canal, nivelul a mai coborât 10 - 15 cm. Încă se fac verificări, dacă mai este nevoie se va mai scoate apă din Canal, astfel încât transportatorii să nu-şi strice maşinile. Dacă unghiul nu este cel bun, într-o anumită perioadă de timp se distruge şi rampa sau platforma de beton”, a spus Bola. El a precizat că timpul de traversare este de cel mult cinci minute, iar cu ambarcarea şi debarcarea se va ajunge la 45 de minute. În ceea ce priveşte tarifele, directorul din cadrul Navrom Galaţi, Dorin Bucă, a declarat că s-a stabilit o taxă de 25 de lei pentru maşinile sub 10 tone şi de 50 de lei pentru maşinile de peste 10 tone. Programul de funcţionare va fi între orele 5.00 şi 22.00. Bucă a mai spus că, întrucât spaţiul la îmbarcarea camioanelor este mic, se va mai amenaja o rampă metalică pe malul din nord al Canalului. Pentru traversarea Canalului Dunăre - Marea Neagră, gabara este tractată de nava „Luncaviţa 2”, care aparţine şantierului Navrom Galaţi. Gabara are 14 metri lăţime şi 60 lungime, iar la bordul ei vor putea urca nouă autohevicule mari.