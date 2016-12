Gabriel este ajutat să se facă mare

Gabriel este un copil bolnav din Constanţa, al cărui tratament este plătit de Compania Naţională „Loteria Română” SA, prin intermediul Fundaţiei World Vision. Din cei opt ani de viaţă, Gabriel a petrecut trei în Germania, prin spitale. El are o tumoră de fosă posterioară, ependinom papilar BR II - operat, drenaj ventriculo piritoneal şi a suferit, până în prezent, trei intervenţii chirurgicale şi ani buni de chimioterapie. Două dintre operaţii au fost efectuate în România, la Bucureşti, şi una în Germania, la Spitalul Charite International, Clinica Virchow, Berlin. Rezultatele erau încurajatoare şi familia a crezut, la un moment dat, că problema copilului s-a rezolvat. Din nefericire, medicii germani le-au dat o veste rea, pentru că tumora copilului a recidivat. Gabriel este din nou sub tratament, face săptămânal analize şi o dată la trei luni trebuie să meargă la control în Germania. Compania Naţională „Loteria Română” SA i-a donat băieţelului, prin intermediul Fundaţiei World Vision, 4.000 de lei în anul 2009 şi alţi 6.000 de lei în anul 2010, bani care au servit pentru tratament, controale, analize şi transportul mamei şi copilului în Germania. Cu ajutorul Fundaţiei World Vision şi Loteriei Române, Gabriel are o şansă la viaţă şi la împlinirea viselor. “Îmi plac mult cursele de maşini şi vreau să fiu pilot de Formula 1 sau fotbalist. Vreau să merg la carting şi să îmi cumpăr, când mă fac mare, două maşini româneşti”, a spus Gabriel.