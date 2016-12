Gabriel Florescu a început recuperarea

Agentul şef Gabriel Florescu, poliţistul rănit grav pe 12 decembrie 2009, în timpul unei misiuni, s-ar putea întoarce la serviciu peste trei luni. Reprezentanţii Serviciului Poliţiei Rutiere Constanţa (SPR) spun că Florescu a început deja recuperarea medicală şi se pregăteşte pentru protezare. „La ce ambiţie am văzut eu că are acest om, sunt convins că se va reface foarte rapid şi că îşi va dori să revină cât mai curând alături de noi. Am mai spus-o şi o repet acum: avem mare nevoie de un om cu experienţa lui, de un om atât de devotat precum este el. Nu s-a pus nicio clipă problema ca el să nu-şi poată continua activitatea la SPR Constanţa. Aici e locul lui. Cred că în trei luni de acum înainte se va întoarce la serviciu. Noi vom face în continuare tot ce ne va sta în putinţă pentru a-l ajuta în această perioadă de recuperare”, a declarat cms. şef Constantin Dancu, şeful SPR Constanţa.

Amintim că agentul şef Gabriel Florescu, de 33 de ani, a suferit răni grave în 12 decembrie, după ce a fost lovit de o maşină în timp ce se afla în misiune. Gabriel Florescu efectua cercetări la locul unui accident petrecut pe Drumul Naţional 3, între localităţile Pietreni şi Viişoara. Încheiase investigaţiile şi se afla în spatele laboratorului criminalistic mobil, parcat în afara carosabilului. Lucrătorul SPR urcase în autoutilitară echipamentul folosit pentru măsurători. În momentul în care a închis uşile dubei, a fost lovit de un autoturism Ford, condus dinspre Pietreni către Viişoara, de Emra Amet, de 20 de ani, din Amzacea. În urma impactului, Gabriel Florescu a suferit răni grave la piciorul stâng şi a fost transportat la Spitalul Judeţean Constanţa, de unde a fost transferat la Spitalul Floreasca, din Bucureşti. Din nefericire, medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva piciorul, care i-a fost amputat. Pe data de 30 decembrie 2009, Gabriel Florescu a fost externat din unitatea sanitară şi s-a întors în Constanţa.