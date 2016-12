Gabriel Garcia Marquez nu renunţă la scris

Cunoscutul scriitor Gabriel Garcia Marquez, în vîrstă de 82 de ani, laureat al premiului Nobel, a infirmat, duminică, speculaţiile apărute săptămîna trecută în presa internaţională, potrivit cărora ar renunţa la scris. ”Nu fac nimic altceva decît să scriu”, a declarat Gabriel Garcia Marquez, autorul celebrelor romane ”Un veac de singurătate” şi ”Dragostea în vremea holerei”, pentru cotidianul columbian ”El Tiempo”. Articolul apărut duminică în ”El Tiempo” a citat şi cîteva din speculaţiile publicate în presa internaţională, potrivit cărora Garcia Marquez, inventatorul ”realismului magic” în literatură, nu ar mai avea nimic de spus din punct de vedere literar.

Înainte de a cîştiga premiul Nobel pentru Literatură, în 1982, Gabriel Garcia Marquez - căruia columbienii îi spun cu afecţiune Gabo - a fost interzis timp de un deceniu în SUA, după ce a organizat, la New York, o filială a agenţiei oficiale de presă din Cuba comunistă şi a fost acuzat că finanţează grupările de gherilă de stînga din ţara lui natală. Cea mai recentă operă a scriitorului, intitulată ”Memories of My Melancholy Whores”, a fost publicată în 2004, de editura Random House. În România, cartea a apărut în 2005, la editura Rao, sub titlul ”Povestea tîrfelor mele triste”.