Gabriel Iancu, juniorul care a refuzat o Academie din Manchester

Nu a împlinit încă 17 ani (născut pe 15 aprilie 1994), dar a impresionat deja prin calităţile sale indiferent de clubul la care a evoluat. Tehnica deosebită, apetitul ofensiv şi inteligenţa în joc l-au propulsat pe Gabriel Iancu la echipa de seniori a Viitorului încă de la 15 ani. Născut la Bucureşti, Iancu şi-a început cariera la cel mai iubit club din ţară, Steaua Bucureşti, unde l-a avut ca profesor pe George Mărculescu. Anumite probleme apărute la centrul de copii şi juniori al clubului “militar“ l-au determinat pe Iancu, ca şi pe alţi copii din grupa sa de vârstă, să se transfere, la 12 ani, la CSS Pajura, un mic club bucureştean, la care avea să cunoască însă destule satisfacţii. Înainte de a ajunge la Academia Hagi a fost împrumutat un sezon la Chiajna. „Îmi place golul, iar pe la 12 ani, când eram la Pajura, am înscris 98 de goluri în Campionatul Naţional, incluzând aici şi fazele finale unde am fost eliminaţi de Farul. Am participat apoi la două turnee, în Ţara Galilor şi în Anglia, la Manchester, unde de fiecare dată am ieşit golgeterul competiţiei. Am avut şi o ofertă de la o şcoală de fotbal din Manchester, dar aveam 14 ani şi am refuzat, pentru că eram departe de casă. Şi când am venit la Academie mi-a fost greu, pentru că eram foarte apropiat de familie, dar aici a fost cu totul altceva: eram printre români, mult mai aproape de casă şi în plus eram foarte aproape de Gheorghe Hagi, de la care puteam învăţa atât de multe“, spune Iancu. Cluburile bucureştene au văzut rapid potenţialul său, iar la 15 ani Steaua şi Rapid au insistat pentru el. A preferat însă să vină la Academia Hagi. „A fost o schimbare venirea la Academie, unde am întâlnit mulţi jucători de valoare. M-am adaptat repede şi în scurt timp am şi debutat la echipa de seniori. Este mai greu la seniori, în primul rând este o altă viteză, dar evoluţiile de acolo m-au ajutat foarte mult“, este de părere Iancu. Având ca principală calitate o tehnică de invidiat, dar şi plasamentul bun, lovirea mingii cu ambele picioare şi dăruirea, Iancu şi-a început aventura la lotul naţional încă de la 15 ani, fiind şi acum, la naţionala under 17, unul dintre jucătorii în jurul căruia se construieşte naţionala. Turneele în Marea Britanie, cu CSS Pajura, dar mai ales turneul “Talent Cup“ de la Constanţa, i-au dat ocazia să evolueze împotriva unora dintre cele mai puternice cluburi din lume. „Am jucat împotriva lui Manchester, Real Madrid, Barcelona, Galatasaray. Am văzut ce înseamnă să joci împotriva acestor cluburi şi când ai prilejul să întâlneşti aceste echipe poţi deveni mai puternic din toate punctele de vedere la vârsta senioratului“, este concluzia lui Iancu. „Este unul dintre cei mai valoroşi jucători ai Academiei. Poate avea un viitor foarte strălucit, pentru că are calităţi extraordinare. Depinde doar de el, dacă va avea atitudinea necesară şi va asculta sfaturile pe care le primeşte la Academie. Poate fi, alături de Chiţu, Benzar, Cârstocea, Şerban sau Gavra, unul dintre primii jucători care ar putea semna un contract cu o formaţie foarte puternică“, consideră antrenorul juniorilor republicani B ai Academiei Hagi, Daniel Rădulescu.