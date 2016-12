Gabriel Moraru, direct pe tabloul principal la “Challenger Mamaia 2009”

Cel mai important turneu de tenis de cîmp din această vară, din România, “Challenger Mamaia 2009”, competiţie dotată cu premii în valoare totală de 50.000 de dolari şi organizată de fostul component al echipei de Cupa Davis a României, Gabriel Trifu, cu sprijinul Primăriei Constanţa şi Consiliului Judeţean Constanţa, a debutat, ieri, la baza sportivă Tenis Club Idu din staţiunea Mamaia, cu meciurile din calificări. Cel mai important moment al primei zile a fost însă tragerea la sorţi a tabloului principal, pe care se regăsesc şapte români, Andrei Mlendea (24 ani, 459 ATP), Andrei Săvulescu (17 ani, 1515 ATP), Alin Mihai Constantin (18 ani, 1.225 ATP) Adrian-Marin Dăncescu (19 ani, fără clasare ATP), care au beneficiat de wild-carduri, Gabriel Moraru (27 ani, 264 ATP), Adrian Ungur (24 ani, 330 ATP) şi Adrian Cruciat (26 ani, 274 ATP). Pentru constănţeanul Gabriel Moraru, turneul de la Mamaia are o însemnătate aparte: “Din păcate, am suferit o mică ruptură musculară de la abdomen în primul meci din calificările de la Wimbledon, unde am abandonat în primul set, şi am făcut o pauză forţată de cinci zile fără antrenamente. Mi-am dorit mult să joc la turneul de la Mamaia, mai ales că vin destul de rar acasă. Sper să nu mai am probleme cu accidentarea. De altfel, le-am cerut organizatorilor să-mi programeze primul meci miercuri, pentru a avea încă o zi de recuperare”. Moraru îl va întîlni în primul tur pe spaniolul David Marrero (226 ATP). Nici ceilalţi români nu vor avea meciuri uşoare în primul tur: Mlendea - Thiemo De Bakker (Olanda, 198 ATP), Junn Mitsuhashi (Japonia, 295 ATP) - Ungur, Cruciat - Boris Pashanski (Serbia, 196 ATP), Julian Reister (Germania, 223 ATP) - Săvulescu, Dieter Kindlmann (Germania, 204 ATP) - Constantin, Andreas Haider-Maurer (Austria, 232 ATP) - Dăncescu. Tot ieri s-au stabilit şi cei opt capi de serie ai turneului: 1. Marco Crugnola (Italia, 176 ATP); 2. Alessio Di Mauro (Italia, 181 ATP); 3. Pablo Santos (Spania, 185 ATP); 4. Blaz Kavcic (Slovenia, 186 ATP); 5. Boris Pashanski (Serbia, 196 ATP); 6. Thiemo De Bakker (Olanda, 198 ATP); 7. Dieter Kindlmann (Germania, 204 ATP); 8. Julian Reister (Germania, 223 ATP).

Tabloul principal va fi completat de patru jucători veniţi din calificări, fază a competiţiei în care au luat startul 17 jucători români. Din păcate, după două tururi de calificare, în luptă au rămas doar Victor Ioniţă (26 ani, 328 ATP), Petru-Alexandru Luncanu (20 ani, 403 ATP) şi Teodor-Dacian Craciun (29 ani, 418 ATP), care vor disputa astăzi, de la ora 11.00, meciurile decisive pentru un loc pe tabloul principal.