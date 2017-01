Gabriel Oprea a demisionat din funcția de președinte al UNPR

Gabriel Oprea demisionat joi din funcția de președinte al Uniunii Naționale pentru Progresul României, se arată într-un comunicat de presă al Uniunii remis Mediafax.

Oprea a trimis UNPR o scrisoare în care îşi anunţă demisia de la şefia partidului pentru a nu afecta imaginea partidului pe care l-a fondat şi care se află "în fața unui moment pe cât de dificil, pe atât de important pentru viitorul său".

"Am decis așadar să demisionez astăzi din funcția de președinte UNPR. Nu este o decizie ușoară, dar este unul din lucrurile pe care le mai pot face pentru a da partidului și întregii echipe o șansă în plus în acest an electoral. Am fondat UNPR și am contribuit din plin la rezultatele de până acum, dar știu bine că nu aș fi reușit fără ajutorul fiecăruia dintre dumneavoastră. Tocmai din acest motiv, consider că am obligația umană și colegială de a nu permite ca discuțiile ce vizează persoana mea să afecteze imaginea partidului. Mi-am făcut datoria față de UNPR, față de echipă și îmi fac în continuare datoria, inclusiv prin înaintarea demisiei din funcția de președinte. Rămân un simplu membru de partid, un coleg pe care vă puteți baza și un om care își respectă cuvântul dat", se arată în scrisoare.

Interimatul funcției va fi asigurat de Neculai Onțanu, "unul din oamenii de bază ai UNPR și un foarte bun cunoscător al organizațiilor din țară", mai spune Oprea. "Pentru viitorul președinte al partidului, opțiunea mea este Valeriu Steriu, un om al cărui profesionalism este recunoscut de toate partidele și un lider cu potențial deosebit", adaugă acesta, prcizând că decizia va apaţine însă forurilor statutare ale UNPR.

"Știu că, pentru orice partid, demisia președintelui nu este un moment ușor. Dar mai știu că UNPR are resurse interne de cea mai bună calitate. Astăzi UNPR are peste 60 de parlamentari şi este al treilea partid parlamentar din România. Are proceduri democratice pentru alegerea conducerii și are lideri care pot oricând să țină partidul pe drumul corect (...) Pentru mine este o mare realizare să privesc astăzi partidul pe care împreună l-am construit de la zero. De aceea, vă îndemn să păstrați orientarea națională a UNPR, să puneți mereu interesul național în centrul acțiunii politice și să nu abandonați principiile care au făcut din acest partid o emblemă a corectitudinii și a determinării. România are nevoie de oameni curajoși și are nevoie în continuare de siguranță și prosperitate", se mai arată în scrisoare.