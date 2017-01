Gabriel Oprea a demisionat din PSD

Gabriel Oprea a anunţat, aseară, într-o scrisoare adresată preşedintelui social-democrat Mircea Geoană, că a hotărît să demisioneze din PSD, el motivînd că nu doreşte să supună filiala PSD Ilfov, pe care a condus-o, “presiunilor de la centru şi ameninţărilor cu dizolvarea”: “Pentru că sînt un om responsabil, aşa cum am demisionat din funcţia de ministru al Administraţiei şi Internelor, pentru a nu periclita guvernarea şi stabilitatea ţării, aşa cum am demisionat din funcţia de preşedinte al PSD Ilfov, pentru a nu pune organizaţia în situaţia de a se opune deciziilor conducerii partidului, am hotărît să demisionez din calitatea de membru al PSD”. Comisia de Arbitraj şi Integritate Morală a PSD ar fi urmat să se reunească în această după-amiază pentru a lua o decizie în ceea ce priveşte propunerea Biroului Permanent Naţional (BPN) de excludere din partid a lui Oprea, la propunerea liderului lui Mircea Geoană, în urma numirii de către acesta a mai multor secretari de stat şi a şefului DGIPI fără a avea acordul formaţiunii. În urma deciziei conducerii PSD, Oprea a demisionat din funcţia de ministru al Administraţiei şi Internelor, dar şi de la şefia Organizaţiei PSD Ilfov. Demisia sa a fost urmată de demisia de onoare din fruntea DGIPI a lui Virgil Ardelean.