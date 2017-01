Gabriel Oprea poate fi urmărit penal în dosarul „Girofarul“

Deși părea o persoană intangibilă, fostul vicepremier Gabriel Oprea va da explicații în fața procurorilor pentru faptul că a folosit ilegal coloana oficială în 2015 de 1.607 ori, de aproape trei ori mai mult decât președintele Klaus Iohannis, care a folosit coloana de 580 de ori, și de două ori mai mult decât fostul premier Victor Ponta, care a beneficiat de coloana oficială de 814 ori. Faptul că generalul fără armată Gabriel Oprea va fi tras la răspundere în dosarul „Girofarul” este posibil după ce aleșii din Senat au aprobat, miercuri, solicitarea DNA de încuviinţare a începerii urmăririi penale împotriva lui Oprea, care este senator din partea UNPR. În fața colegilor, fostul vicepremier și ministru de Interne s-a bătut cu pumnii în piept, spunând că nu îi este frică de ancheta DNA, pentru că nu a făcut nimic ilegal. El le-a cerut senatorilor să voteze pentru încuviinţarea începerii urmăririi penale, afirmând că este în interesul său ca adevărul să iasă cât mai repede la iveală. Într-o intervenţie extrem de scurtă în plenul Senatului, liderul UNPR a reafirmat că, faţă de suspiciunile de abuz în serviciu pentru folosirea coloanelor oficiale, se consideră nevinovat. „Nu am cerut şi nu am avut nimic în plus faţă de alţi miniştri. Nu am beneficiat de drepturi sau privilegii în afara legii”, le-a spus Oprea senatorilor.

UNA SPUNE, ALTA FACE Deși în fața colegilor din Senat făcea pe zmeul, în realitate, Oprea nu știa cum să scape de urmărirea penală. Cu 24 de ore înainte de votul din Senat, fostul vicepremier a contestat ancheta în dosarul în care este acuzat de abuz în serviciu privind folosirea ilegală a coloanelor oficiale. Liderul uneperiștilor le-a cerut senatorilor, printr-o scrisoare, să retrimită rechizitoriul la Parchetul General, motivând că procurorul care a instrumentat dosarul nu ar fi avut competența necesară. Concret, Oprea a spus că procurorul respectiv a fost consilier al șefului DNA, Laura Codruţa Kovesi.