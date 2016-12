Gabriel Resources a demarat procedura de arbitraj internațional în dosarul Roșia Montană

12:10:52 / 23 Iulie 2015

Nu hotarat pentru exploatarea resurselor tarii de straini

Daca exploatarea resurselor s-ar face de catre Romania atunci nu ar avea nimeni de obiectat. Dar in masura in care resursele noastre or sa fie luate in proportie de 94% de straini si plus poluarea adiacenta pentru ca nimanui strain nu-i pasa de tara noastra (vezi cazul padurilor defrisate de austrieci) cred ca multi s-ar opune!