Gabriel Şimu, antrenor principal la CS Agigea

Sâmbătă, în etapa a 14-a din Liga a IV-a la fotbal, CS Peştera s-a „împiedicat” la Poarta Albă şi are acum şase puncte pierdute în acest campionat, la fel ca şi principala rivală la câştigarea sezonului regulat, CS Agigea. Peştera are trei egaluri în 14 etape, iar Agigea două înfrângeri în 13 meciuri, pentru că Seria Est are doar 11 echipe. În play-off, fiecare echipa va continua cu punctajul acumulat în sezonul regulat.

Formaţia din Agigea a fost preluată săptămâna trecută de Gabriel Şimu, fost antrenor principal la CS Eforie. „Obiectivul nostru este promovarea în Liga a III-a”, a declarat Şimu, care se va duela pentru câştigarea Seriei Est cu Portul Constanţa, echipa antrenată de fostul său coechipier şi colaborator, Doru Lupu.

Iată rezultatele etapei a 14-a - SERIA EST: Portul Constanţa - Cariocas Constanţa 1-0 (Cr. Geambaşu 63); la juniori: 1-0; Victoria Cumpăna - GSIB Mangalia 1-1 (M. Cazacu 91 - E. Dimoftei 29); la juniori: 0-3 (); CS Agigea - Viteazul Sinoe Mihai Viteazu 4-2 (Al. Almaghe 27, Fl. Nedelea 64, Cl. Pîrvulescu 67, P. Cristache 72 - N. Ivanov 8, M. Manole 70); la juniori: 6-0; Aurora 23 August - CSO Ovidiu 4-3 (V. Bălteanu 11, 27, I. Olaru 24, R. Gheorghe 55 - C. Agafiţei 13, R. Dulan 61-pen, 80-pen) - meci întrerupt în min. 85, când arbitrul Laurenţiu Ciuchiţă a fost bătut de mai mulţi jucători ai gazdelor; la juniori: 2-2; AS Cogealac - Sparta Techirghiol 0-8 (I. Stan 36, 37, 89, D. Grosu 68, 81, Cr. Mitran 70, S. Gheţău 74, 86); la juniori: 0-8. Viitorul Pecineaga a stat. Clasament: 1. Agigea 33p; 2. Portul 31p/13j; 3. Mihai Viteazu 25p.

SERIA VEST: Ştiinţa Poarta Albă - CS Peştera 1-1 (Emrah Baubec 6 - Gh. Andreescu 14); la juniori: 1-3; Perla Murfatlar - Vulturii Cazino Constanţa 2-0 (V. Pascal 37, C. Stanciuc 63); la juniori: 5-1; CS Mihail Kogălniceanu - Dacia Mircea Vodă 2-1 (C. Colciu 27, I. Treznea 54 - G. Mitu 92); la juniori: 6-4; CS Cernavodă - Sport Prim Oltina 0-2 (I. Sbîrcea 29, G. Plăcintă 53); la juniori: 7-0; Steaua Speranţei Siliştea - Gloria Băneasa 0-4 (Cr. Arău 23, 38, G. Marin 60, I. Sandu 75); la juniori: 3-0 (neprezentare); Carsium Hîrşova - CS Carvăn Lipniţa 1-1 (D. Gheorghe 57 - C. Roşca 55); la juniori: 5-0. Clasament: 1. Peştera 36p; 2. Băneasa 28p; 3. Kogălniceanu 25p.