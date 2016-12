Gabriel Şimu va antrena Selecţionata Judeţeană 1995

Federaţia Română de Fotbal a decis ca în sezonul 2010-2011 să se desfăşoare Campionatul Naţional al Selecţionatelor Judeţene (CNSJ) de juniori, competiţie rezervată jucătorilor născuţi în anul 1995. În prima fază a competiţiei, vor participa 42 de echipe, reprezentând cele 41 de judeţe şi Municipiul Bucureşti. În cele şapte serii a câte 6 echipe se joacă sistem campionat, tur-retur, iar primele trei clasate din fiecare grupă plus trei echipe care vor termina pe locul 4 în grupă (cu cel mai bun punctaj) vor avansa în Faza a II-a. Se vor forma alte 6 grupe, tot pe criterii geografice, în urma cărora se vor stabili echipele calificare în faza eliminatorie (sferturi de finală, semifinale, finală). Partidele din Faza I a competiţiei vor debuta pe 19 septembrie şi se vor încheia pe 21 noiembrie. Motivul principal pentru care a fost aleasă generaţia 1995 este că anul acesta nu va avea campionat naţional, iar prin această competiţie jucătorii vor avea posibilitatea să evolueze regulat.

Selecţionata judeţului Constanţa va fi antrenată de Gabriel Şimu şi Doru Lupu, doi antrenori tineri, care se ocupă atât de echipa de seniori Portul Constanţa, cât şi de formaţii de juniori ale clubului portuar. „Eu am şi la Portul grupa de vârstă 1995, aşa că îi cam ştiu pe toţi copiii buni din judeţ, de la competiţiile din sezoanele precedente. După ce voi face selecţia, antrenamentele vor avea loc la stadionul Portul, vineri, sâmbătă şi duminică, iar în rest copiii se vor pregăti la cluburile de care aparţin. După începerea competiţiei, ei se vor antrena cu noi vineri şi sâmbătă, iar duminica vom juca meciurile oficiale. Din lotul lărgit vor face parte 30-40 de jucători, dar la antrenamente voi chema cel mult 22”, a declarat Şimu, care îşi va păstra postul de antrenor principal la CS Eforie, echipa din Liga a III-a pe care o antrenează de la începutul acestui an. „Este o provocare pentru noi această sarcină, de a descoperi jucătorii naţionalei de mâine. Este un proiect al federaţiei, care s-a inspirat din fotbalul elveţian. Acolo s-a implementat sistemul acum 10 ani şi de atunci Elveţia are rezultate foarte bune la nivelul copiilor şi juniorilor, inclusiv un titlu mondial under-17, anul trecut. Sunt sigur că vom avea o colaborare foarte bună cu Asociaţia Judeţeană de Fotbal, dar avem nevoie şi de sponsori, care să ne ajute, pentru că vor fi cheltuieli destul de mari. Îmi doresc să găsim sprijin la cluburile din judeţul Constanţa, pentru a avea cei mai buni jucători la această selecţionată, mai ales că vârfurile acestei generaţii vor reprezenta viitorul naţionalei de seniori din 2015-2020”, a mai spus Şimu. Echipa constănţeană a fost repartizată în aceeaşi serie cu formaţii din judeţele Galaţi, Brăila, Tulcea, Ialomiţa şi Călăraşi.