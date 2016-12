Gabriela de la Cheeky Girls, între actorie şi... hoţie

Margareta Irimia, mama gemenelor din trupa Cheeky Girls, a declarat că fiica sa, Gabriela, prinsă la furat într-un supermarket din Marea Britanie, încerca să se... documenteze pentru un rol dintr-un film, regizat de Jason Cook, în care urma să interpreteze rolul unei soţii de gangster. „Gabriela era îngrijorată, deoarece acel rol nu se potriveşte deloc cu imaginea dulce a trupei Cheeky Girls şi credea că îi va fi extrem de greu să interpreteze rolul soţiei unui gangster. Era disperată şi credea că nu va putea să facă acest rol\", a declarat Margareta Irimia.

Fiica sa a primit un avertisment din partea poliţiei britanice, vineri, după ce a fost prinsă în timp ce încerca să fure dintr-un magazin, care face parte din reţeaua de supermarketuri Sainsbur, câteva produse cosmetice în valoare totală de circa 40 de lire sterline (47,5 euro). Incidentul a avut loc în localitatea Wilmslow din comitatul Cheshire.

În vârstă de 28 de ani, Gabriela Irimia, care a devenit celebră împreună cu sora ei, Monica, alături de care cântă în trupa Cheeky Girls, a fost escortată la postul local de poliţie, unde a primit un avertisment. În Marea Britanie, pedeapsa maximă pentru furtul din magazine este de şapte ani de închisoare. Mama gemenelor Irimia a negat însă faptul că fiica ei ar fi furat legume şi produse cosmetice în valoare de 40 de lire sterline, declarând că fiica ei a luat de pe raft doar o sticlă de suc de mere şi, în loc să meargă cu ea la casă, s-a îndreptat către ieşirea din supermarket. Ea a precizat că situaţia financiară foarte bună pe care o au gemenele exlud vreun motiv de a comite un furt de legume, dar a apreciat că evenimentul le face „reclamă” fiicelor sale, întrucât, în show-biz, cel mai rău este ca presa să nu îţi mai acorde atenţie.

Potrivit presei britanice, fostul gangster Jason Cook intenţionează să producă şi să regizeze trei lungmetraje de acţiune, ce vor avea la bază cele două romane pe care le-a scris: \"There\'s No Room For Jugglers In My Circus\" şi \"The Gangster\'s Runner\". Fostul infractor devenit, între timp, cineast doreşte ca Gabriela Irimia să joace în toate cele trei filme, alături de sora ei geamănă, Monica, dar şi de sora vitregă a lor, Beatrice Racz.

După ce au participat la emisiunea \"Popstars: The Rivals\", Cheeky Girls au devenit celebre, patru dintre piesele lor ajungând în Top 10 din Marea Britanie în perioada 2002 - 2004. Piesa lor de debut, intitulată \"Cheeky Song (Touch My Bum)\", s-a vândut în peste 1,2 milioane de copii pe plan mondial. Gabriela Irimia a fost logodită cu fostul parlamentar britanic Lembit Opik, de care s-a despărţit în 2008. În prezent, cântăreaţa are o relaţie cu omul de afaceri britanic Nick Zapolski.