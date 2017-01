Gabriela Firea refuză participarea la încă o dezbatere TV alături de contracandidaţii săi

Candidatul PSD-UNPR la Primăria Generală a Capitalei, Gabriela Firea, refuză să participe la încă o dezbatere televizată alături de contracandidaţii săi, după ce duminică seara, la televiziunea publică, a fost singurul candidat care a absentat.

"Am participat la aproape toate dezbaterile televizate despre problemele bucureştenilor, care au avut loc, până acum, în campania electorală. Am acceptat să intru în confruntare cu toţi candidaţii, indiferent de televiziunea la care am fost invitată. În ultimele zile, însă, am constatat că unii dintre contracandidaţii mei şi-au epuizat ideile și au trecut la atacuri politice şi la atacuri la persoană", a declarat Gabriela Firea, potrivit unui comunicat de presă remis luni MEDIAFAX.

Motivul invocat este acela că, prin atitudinea și acţiunile contracandidaţilor săi, nivelul dezbaterii ar fi scăzut.

La dezbaterea candidaţilor la Primăria Capitalei organizată de TVR duminică seara a fost invitată şi candidatul PSD, Gabriela Firea, însă aceasta a refuzat să participe.

Firea i-a scris vineri, pe Facebook, liberalului Cătălin Predoiu, spunându-i că îi va răspunde întrebărilor într-o singură dezbatere TV ca să îi vadă "expresia feţei", Predoiu întrebând-o în replică dacă nu vrea se privească în ochi preţ de trei dezbateri.