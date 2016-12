Gabriela Firea și-a depus candidatura pentru Primăria Capitalei

Candidatul PSD, Gabriela Firea, şi-a depus miercuri candidatura la Biroul Electoral Municipal, cu aproape 30.000 de semnături, ea declarând după depunerea candidaturii că are buletin de Bucureşti de 20 de ani şi că nu s-a căsătorit pentru buletin.

"Soţul meu are buletin de Voluntari, eu am buletin de Capitală, aşa cum am avut peste 20 de ani. (...) Înainte de orice căsătorie, mi-am făcut primul buletin de Bucureşti când lucram la Radio Contact, deci condiţia nu a fost aceea că m-am căsătorit pentru buletinul de Bucureşti", a spus Firea, subliniind că îndeplineşte condiţiile legale pentru a candida la Primăria Generală.

Firea a spus că această campanie trebuie să fie despre tineri şi în mandatul său de primar se va ocupa de reducerea traficului şi a poluării în Bucureşti şi că programul său va fi disponibil în curând.

"Aglomeraţia din Capitală este un inacceptabilă pentru anul 2016 pe care îl trăim, este una dintre priorităţile programului meu de guvernare locală. Dacă vrem să avem o capitală aerisită în care să putem să circulăm liber dintr-o parte în alta a oraşului, în primul rând trebuie dezvoltat transportul public. Avem o flotă de 1.000 de autobuze Mercedes care 30% sunt blocate în parcare pentru simplul motiv că foştii primari nu au alocat fonduri pentru piese şi cele peste 300 de autobuze în loc să fie pe teren, să uşureze transportul bucureştenilor, sunt folosite direct din parcul auto pentru piese", a explicat ea.

De asemenea, Gabriela Firea a spus că intenţionează să facă parcări la intrarea în Bucureşti şi la gurile de metrou cele mai aglomerate.

Candidatul PSD a spus că a venit la Biroul Electoral Municipal cu aproape 30.000 de semnături, "în jur de 5.000 de semnături de la fiecare sector".