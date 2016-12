Gache a ajuns la un acord cu Săgeata

După ce a ratat şansa de a accede în premieră în Liga 1 la fotbal în urma eşecului din dubla cu Voinţa Sibiu din barajul pentru promovare, Săgeata Năvodari se pregăteşte să atace viitorul sezon al ligii secunde cu un nou antrenor. Oficialii grupării de pe litoral au ajuns la un accord de principiu cu Constantin Gache, fostul tehnician al FC Farul Constanţa şi Delta Tulcea, care a activat ultima oară la Astra II Giurgiu. Cel mai probabil, astăzi va fi parafat un contract pe o perioadă de minimum doi ani.

„Am bătut palma, urmează să semnăm actele, iar la sfârşitul acestei săptămâni este posibil să conduc primele antrenamente în calitate de antrenor la Săgeata Năvodari. Obiectivul nostru va fi să câştigăm fiecare meci şi să formăm o echipă cu care să atacăm promovarea. Dacă nu în acest sezon, sigur în următorul. Echipa trebuie reconstruită, dar faptul că a jucat barajul de promovare ne obligă la o clasare cel puţin la fel de bună ca în campionatul trecut. Ar mai fi nevoie de câţiva jucători şi suntem deja în tratative pentru a completa lotul”, a explicat Gache. Conducerea clubului năvodărean, împreună cu primarul oraşului Năvodari, Nicolae Matei, a avut, marţi seară, o întâlnire cu jucătorii în care s-a prezentat actuala situaţie a echipei şi s-a discutat despre viitor. „Am vorbit cu jucătorii şi le-am arătat cum putem să-i sprijinim din punct de vedere financiar şi administrativ. Colaborarea dintre club şi autorităţile locale va continua conform contractului încheiat pe o perioadă de cinci ani, dar nu am discutat despre obiectivul pentru sezonul următor. În privinţa antrenorului, vom merge pe mâna lui Constantin Gache, un antrenor valoros, care este constănţean şi cunoaşte bine celelalte echipe din seria noastră. Ca lot am păstrat scheletul echipei din sezonul trecut, dar sperăm să mai aducem câţiva jucători importanţi în timp util”, a spus preşedintele Dumitru Rida. Primele achiziţii ale formaţiei năvodărene sunt Emil Nanu (atacant, 30 de ani, de la Delta Tulcea), Nicu Creţu (mijlocaş dreapta, 28 de ani, de la Delta Tulcea), Liviu Mihai II (mijlocaş central, 23 de ani, de la Petrolul Ploieşti) şi Ninel Corcoveanu (fundaş stânga, 24 de ani, de la CS Otopeni). În plus, sunt şanse mari ca doi dintre jucătorii de bază, fundaşul central Florin Popa şi mijlocaşul defensiv Răzvan Dîlbea să revină la echipă, după ce au fost în tratative cu Voinţa Sibiu. În plus, oficialii năvodăreni au anunţat că nu sunt dispuşi să renunţe la serviciile mijlocaşului Ovidiu Vezan, curtat insistent de Poli ACSMU Iaşi.