Gaddafi înrolează forţat femei şi copii

Liderul libian a lansat o campanie amplă de înrolare în armată, vizând femei şi copii, relatează ziarul ”Asharq Alawsat”. ”Ne aşteptăm la o invazie terestră din partea NATO în Libia şi ne pregătim pentru orice situaţie posibilă. În concordanţă cu aceste pregătiri, am început să înrolăm femei şi copii”, a declarat un oficial libian. Potrivit presei occidentale, soldaţii lui Gaddafi folosesc femei şi copii ca scuturi umane, pentru a se apăra de atacuri în Misrata. Raidurile aeriene ale NATO nu l-au obligat pe Gaddafi să renunţe la putere, ceea ce determină şefii NATO să lanseze o operaţiune terestră, a spus oficialul de la Tripoli. Potrivit experţilor militari, circa 80.000 de militari libieni îi mai sunt loiali lui Gaddafi. Postul libian de televiziune a arătat recent imagini cu femei în taberele militare de antrenament. În pofida asigurărilor că toate aceste femei s-au decis de bună voie să îşi apere patria, ”Asharq Alawsat” scrie că multe au fost obligate să se înroleze. Cei care refuză să se meargă în tabere de antrenament sunt persecutaţi şi arestaţi, a adăugat cotidianul.

Insurecţia libiană a ocupat, ieri, aeroportul din Misrata, un obiectiv-cheie din vestul Libiei, în urma unor lupte violente cu forţele lui Gaddafi. Rebelii sărbătoreau deja victoria, în timp ce forţe pro-Gaddafi au părăsit zona aeroportului, abandonându-şi tancurile, incendiate de insurgenţi. Un reprezentant al Consiliului Naţional de Tranziţie (CNT, organul suprem al insurecţiei libiene, cu baza la Benghazi) a confirmat preluarea de către insurgenţi a controlului aeroportului din Misrata, la 150 kilometri de Tripoli. Minimum 1.000 de persoane şi-au pierdut viaţa şi cel puţin 3.000 au fost rănite în ultima perioadă, în confruntările produse în Misrata. La începutul lunii, în urma unei ofensive violente, trupele lui Gaddafi au preluat de la insurgenţi controlul asupra oraşului Misrata, al treilea ca mărime din Libia.

Opoziţia libiană a declarat marţi că grupuri de rebeli acţionează în prezent la Tripoli, capitala ţării, după raidurile NATO asupra oraşului. Deşi o mare parte a capitalei se află în continuare sub controlul lui Gaddafi, există din ce în ce mai multe informaţii că rebelii acţionează la Tripoli, ceea ce înseamnă că opoziţia ar putea câştiga teren împotriva liderului libian. Rebelii au revendicat o victorie la 40 de kilometri în afara oraşului din estul ţării Ajdabiya, aflat sub controlul opoziţiei, de mai multe săptămâni. De asemenea, ei ar fi împins trupele loiale lui Gaddafi din mai multe zone de la marginea Misratei, aflat sub asediu. Responsabila ONU pentru asistenţă, Valerie Amos, a cerut, marţi, o pauză în ostilităţile din Libia, din cauza crizei umanitare. Circa 750.000 de persoane au fugit din Libia, de la declanşarea revoltelor. Misrata este asediată de trupele lui Gaddafi de două luni. ONU a cerut tuturor vapoarelor pe ruta Mediterana să fie pregătite să ofere asistenţă vaselor cu imigranţi din Libia ce se îndreaptă spre Europa. Cel puţin trei sunt date dispărute.

UE vrea să-şi deschidă un birou în Benghazi, pentru a facilita asistenţa destinată civililor şi autorităţilor de acolo, a anunţat şefa diplomaţiei europene, Catherine Ashton. Biroul va susţine societatea civilă şi CNT. Ashton a făcut anunţul în PE, într-o dezbatere despre politica externă a UE.