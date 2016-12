Gael Garcia Bernal nu a fost niciodată însurat

Actorul mexican Gael Garcia Bernal s-a mutat la New York, pentru câteva luni, pentru filmările la serialul TV ”Mozart in the Jungle”. Decizia de a se muta la New York are probabil legătură și cu despărțirea sa de actrița argentiniană Dolores Fonzi, despre care se știa că este soția sa. Vestea despre despărțire este cât se poate de adevărată, dar nu și partea că cei doi ar fi fost căsătoriți vreodată. Gael Garcia Bernal și Dolores Fonzi au împreună doi copii, Lázaro, de 5 ani, și Libertad, de 3 ani. ”Ce este important într-o relație este responsabilitatea. Este un aranjament pe care îl ai față de persoana alături de care pornești într-o relație. Acest lucru este mult mai important decât orice religie sau orice certificat emis de o autoritate. Nu spun că toată lumea trebuie să ne urmeze exemplul. Spun că aceasta a fost situația noastră”, a afirmat recent actorul despre statutul său civil. Gael Garcia Bernal a mai recunoscut că are sentimente mixte față de monogamie. ”Atât de multe lucruri s-au schimbat în ultimul secol. Conceptul de monogamie este o moștenire a Evului Mediu, când familia era responsabilă de transmiterea mai departe a numelui și a anumitor privilegii. Era felul în care era organizată societatea. De unde vin toate valorile morale pe care le implică monogamia? În prezent, răspunsul poate face loc mai multor interpretări. Nu pot să spun că nu cred în monogamie. Cred însă că fiecare are propria interpretare”, a mai declarat actorul, care a părut că și-a adus aminte de studiile de filosofie pe care le-a absolvit.

Cu statutul său civil a produs surpriză și actorul britanic Tom Hardy, zilele trecute, nu numai Gael Garcia Bernal. Se pare că Tom Hardy s-a căsătorit de mai bine de două luni cu logodnica sa, actrița Charlotte Riley, de 32 de ani. Cei doi formau un cuplu de când au filmat împreună ”Wuthering Heights”, în 2009. Un an mai târziu s-au logodit și nimeni nu mai aștepta nunta, după patru ani. Dar cei doi se pare că au decis să se căsătorească în această vară, în Franța, unde și-au petrecut vacanța alături de un grup de prieteni și de familiile lor. La nunta actorului de 37 de ani ar fi asistat și fiul său de 6 ani, Louis, care a rezultat din relația sa cu Rachael Speed. Acesta ar fi al doilea mariaj pentru Tom Hardy, după căsnicia de cinci ani cu Sarah Ward.

Niciunul dintre cei doi actori nu pare să se grăbească să confirme informația. Tom Hardy este de acum chiar foarte ocupat cu filmările la „Legend“, un lungmetraj de epocă în care are dublu rol și îi dă replica lui Leonardo DiCaprio În plus, are nu mai puțin de trei filme în post-producție ”Mad Max: Fury Road”, ”London Road” și ”Child 44”, așa că îl așteaptă lungi turnee de promovare.