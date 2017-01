Gael Garcia Bernal, suporter prea înfocat

Înfrângerea echipei de fotbal a Mexicului în Campionatul Mondial de Fotbal din Brazilia a fost foarte greu de suportat pentru fani, dată fiind, cel mai probabil, moştenirea genetică latină. Spiritele au fost atât de încinse încât ceea ce trebuia să fie o postare glumeaţă pe Twitter s-a transformat în scandal monstru. Pe contul oficial al companiei aeriene olandeze KLM, una dintre cele mai mari din lume, a fost postată o fotografie a unui indicator pentru „Plecări“, cu mesajul ”Adios Amigos!”. Postarea nu i-a picat deloc bine actorului Gael Garcia Bernal, care nu a stat pe gânduri şi a trimis o înjurătură la adresa companiei olandeze, promiţând că nu va mai zbura niciodată cu aceasta. Contul său de Twitter are peste două milioane de adepţi, aşa că mesajul său a fost urmat de o mulţime de comentarii destul de combative la adresa KLM. Purtătorul de cuvânt al companiei a precizat pentru Associated Press că postarea sa era o glumă şi nu era nimic ofensator la adresa suporterilor mexicani, mai ales că, pentru a ajunge în Brazilia, aceştia au fost nevoiţi să apeleze la serviciile KLM, de la Ciudad de Mexico via Amsterdam. În schimb, compania aeriană naţională a Mexicului, Aero Mexico, a părut să câştige în urma disputei. ”Mulţumim acestor minunaţi campioni. Ne-aţi făcut mândri şi vă aşteptăm acasă!”, a fost mesajul postat pe contul Aero Mexico. Decât să le spună „adio“, reprezentanţii KLM mai bine se declarau pregăţiţi să-i ducă acasă pe mexicani! La cât erau de supăraţi, tot nu le cădea bine...