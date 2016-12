Gafa lui Obama

Preşedintele american a comis o gafă, numindu-l, în mai multe rânduri, pe ministrul britanic al Finanţelor, George Osborne, „Jeffrey”, în cursul summit-ului G8, confundându-l, se pare, cu un cântăreţ de muzică soul, scrie presa britanică de ieri. În trei rânduri, Obama s-a declarat absolut de acord cu... Jeffrey, în cursul unei expuneri asupra planului de luptă împotriva evaziunii fiscale prezentate de Osborne în cadrul summit-ului G8, în Irlanda de Nord, la începutul săptămânii, făcându-l pe respectivul să roşească de ruşine. După ce şi-a dat seama că a greşit, Obama i-a prezentat scuze ministrului în vârstă de 42 de ani. „Îmi pare rău, bătrâne. Probabil că m-am înşelat din cauza cântăreţului meu preferat de R&B, Jeffrey Osborne, un cântăreţ american de culoare, în vârstă de 65 de ani”, ar fi declarat Obama, citat de tabloidul britanic „The Sun” şi de „The Financial Times”. Potrivit unui martor citat de tabloid, „Osborne părea într-adevăr enervat”. Amuzat, adevăratul Jeffrey Osborne s-a declarat, în schimb, încântat de ceea ce a aflat: „Nu ştiam că preşedintele Obama este un fan până într-acolo încât să îl numească pe cancelar Jeffrey Osborne. Spuneţi-i cancelarului că, atunci când voi veni în Marea Britanie, va trebui să îl cunosc şi vom face un duet „On The Wings Of Love””.