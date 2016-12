Gafă uriașă la un concurs de atletism în Anglia

Câteva sute de participanţi la cursa de 10 kilometri din Bournemouth au făcut un ocol de trei kilometri, după ce unul dintre poliţiştii care trebuiau să-i direcţioneze pe competitori şi-a părăsit postul. Organizatorii cred că 300 dintre cei 1.200 de competitori au parcurs trei kilometri în plus la cursa de duminică, de la Bournemouth Bay. Consiliul Local din Bournemouth, organizatorul competiţiei, a anunţat că anchetează ce s-a întâmplat cu poliţistul care trebuia să-i direcţioneze pe sportivi la un punct de cotitură. „Este impardonabil să ai un singur poliţist îndrumător la o competiţie de o asemenea valoare. Am văzut o mulţime de oameni care doar mergeau la final. Mi-a părut rău pentru ei. Aproape am plâns când, la borna de zece kilometri, soţul meu mi-a spus că mai trebuie să alerg încă trei mii de metri”, a declarat Hayley James, care este însărcinată în patru luni.

La întreaga competiţie, care s-a desfăşurat pe mai multe distanţe (1 km, 5 km, 10 km şi semi-maraton), au participat 3.000 de concurenţi. Concursul are scop caritabil, fiind destinat strângerii de fonduri pentru Fundaţia Britanică a Inimii. La această competiţie s-au strâns aproximativ 70.000 de lire sterline (97.000 de euro).