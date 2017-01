„Gala bursierilor CJC“ a ajuns la ediția a cincea

Sunt cei mai buni elevi de liceu care provin din mediul rural și au demonstrat că, dincolo de faptul că nu au avut aceleași condiții ca și colegii lor de la oraș, nimic nu i-a împiedicat să obțină rezultate extraordinare la învățătură. Pentru că au dat dovadă de o sete nelimitată de cunoaștere, tinerii au fost răsplătiți de Consiliul Județean Constanța (CJC) pentru efortul lor. Este cazul a 200 de elevi de liceu care provin din mediul rural și care au fost premiați de CJC în cadrul „Galei Bursierilor”, care a avut loc, joi, la sala „Remus Opreanu“ a Prefecturii. Evenimentul a fost organizat cu ocazia încheierii ciclului liceal de patru ani, început în 2012, pentru elevii care au beneficiat de bursele de merit oferite de CJC în cadrul „Programului de burse pentru elevii din mediul rural“. În cadrul festivităţii de premiere, elevii de liceu din anii terminali care au avut medii anuale de peste 8,00 au primit bursele pentru ultimele patru luni ale anului școlar 2015 - 2016.

DUPĂ MUNCĂ, ȘI RĂSPLATĂ!

Printre cei care au demonstrat că efortul de a învăța foarte bine nu rămâne neobservat și nerăsplătit s-a numărat și Roxana-Gabriela Dumitru, elevă în clasa a XII-a la Colegiul Agricol Poarta Albă. Ea este un adevărat model pentru tinerii de vârsta ei, în condițiile în care a beneficiat de bursele CJC încă din 2008, de când a fost lansat programul CJC. „Am primit bursă de merit încă din clasa a V-a. Sunt opt ani de atunci și am fost răsplătită în fiecare an pentru rezultatele mele la învățătură. Uite așa nu am fost nevoită să le cer bani părinților mei pentru a-mi cumpăra lucrurile necesare”, a spus Roxana-Gabriela Dumitru. Un alt premiat a fost Sebastian-Valentin Cocianga, elev în clasa a XII-a la Liceul Tehnologic din Cogealac. Tânărul, care locuiește în localitatea Fântânele, spune că banii pe care i-a primit din partea CJC de-a lungul timpului au fost extrem de utili. „Din bursele de merit mi-am putut cumpăra diverse lucruri pentru școală și, în plus, mi-am ajutat și familia”, a declarat Dumitru. Deși este un elev eminent, tânărul spune că nu știe dacă va urma o formă de învățământ superior. „Totul se rezumă la bani. Aș vrea să urmez o facultate, dar nu știu dacă familia mea poate suporta cheltuielile”, a spus Sebastian-Valentin Cocianga.

OPT ANI DE BURSE

Amintim că programul de acordare a burselor este unicat la nivel naţional și a fost iniţiat, în 2008, de președintele CJC, Nicușor Constantinescu. De atunci, primii trei elevi din fiecare unitate şcolară din mediul rural din judeţ care au promovat examenul de admitere în liceele din judeţul Constanţa, curs de zi, au primit burse lunare în valoare de: locul I - 150 de lei, locul II - 100 de lei şi locul III - 50 de lei. Până în prezent au primit recompense financiare aproximativ 2.300 de elevi. „Îmbucurător este faptul că numărul celor care au rezultate bune la învățătură este în creștere de la an la an. Asta demonstrează faptul că programul nostru și-a atins ținta. Îi felicit pe copii că au înțeles exact care este scopul proiectului și pot să spun că am un sentiment de mândrie și împlinire că programul, la opt ani de la lansarea lui, are succes”, a declarat vicepreședintele CJC Cristinel Dragomir.