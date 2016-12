Gală demonstrativă de box în amintirea lui Aurel Simionescu

Sâmbătă, cu începere de la ora 9.00, în sala de box din Complexul Sportiv „Tomis“ va avea loc o gală demonstrativă prin care organizatorul, Clubul Sportiv Farul Constanța, încearcă să mențină vie amintirea celui care a fost Aurel Simionescu, antrenor emerit de box, care a decedat în ianuarie 2015. „În ianuarie se împlinește un an de la dispariția lui Aurică Simionescu, un simbol al boxului constănțean, și încercăm să facem acum o gală memorială, pentru că în ianuarie mulți sportivi sunt plecați în cantonamente. Aurică Simionescu mi-a fost primul antrenor și mie, dar și altor foști boxeri constănțeni care acum sunt antrenori, am învățat multe de la el și cu toții îi apreciem activitatea”, a declarat Mihai Constantin, antrenor de box la Farul. Gala va cuprinde 12 - 15 meciuri demonstrative, fără decizie, la care vor lua parte pugiliști de la toate categoriile de vârstă (cadeți, juniori, tineret și seniori), legitimați la cluburile Farul, CS Năvodari, Callatis Mangalia și CVSO Ovidiu.

AUREL SIMIONESCU ESTE ANTRENORUL CARE L-A DESCOPERIT PE IONUȚ GHEORGHE

Antrenorul emerit de box Aurel Simionescu, decedat la vârsta de 69 de ani, a activat, în toată cariera sa de sportiv și tehnician, la cluburi din județul Constanța: Energia Constanța și CS Farul Constanța - ca boxer, respectiv Hidrotehnica Constanța, Farul, BC Iacob Mira Agigea, Alutus Litoral Mangalia și BC Adan Constanța, ca antrenor. Născut în 1945, la Hunedoara, Simionescu a început boxul la vârsta de 16 ani, la Energia Constanța. A activat aici până în 1966, când a plecat la Farul, club pentru care a boxat până în 1972. „Am susţinut circa 250 de meciuri, dintre care 50 internaţionale. Am cucerit titlul naţional în 1969, iar în 1971 am reuşit să-l înving pe Calistrat Cuţov, chiar înainte ca el să plece la Europene, unde a luat bronzul”, spunea Simionescu în 2009, când a fost sărbătorit de lumea boxului constănțean cu ocazia retragerii din activitate, după 48 de ani dedicaţi Nobilei Arte. Aurel Simionescu, care a boxat la categoriile 60 şi 63,5 kg, va rămâne în istoria boxului românesc ca antrenorul care l-a descoperit şi l-a crescut pe Ionuţ Gheorghe, medaliat olimpic cu bronz la Atena, în 2004. „Pe Ionuţ l-am descoperit la vârsta de 11 ani şi l-am adus la Mira, iar cu ajutorul domnului Mircea Iacob am izbutit să-l transform într-un mare pugilist”, spunea Simionescu despre boxerul care a devenit campion european de cadeţi, a cucerit alte medalii importante la cadeţi, juniori şi seniori, dar mai ales a reuşit să urce pe podiumul Jocurilor Olimpice de la Atena. Sportivii săi au obţinut multe medalii la Campionatele Naţionale de copii, cadeţi, juniori, tineret şi seniori, între care 22 de titluri de campioni. Alți pugiliști de renume pregătiți de Aurel Simionescu au fost Gabriel Ciupercă, Mihai Constantin, Valentin Mihai, Costică Botez, Rasim Cadîr, Iulian Ciobanu, frații Lucian, Romică și Florin Tudor sau Irinel Orăscu. În 2004, după Jocurile Olimpice de la Atena, Simionescu a devenit antrenor emerit.