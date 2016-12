Gala Fashion TV „Models for Movies Awards”

Seria super-evenimentelor marca FashionTV România continuă pe Coasta de Azur. Show-urile de muzică şi modă, cu invitaţi celebri, din rândul starurilor internaţionale, sunt organizate în Capitala mondială a filmului, la Cannes, în timpul renumitului festival, cu scopul de a promova România şi în special cea mai în vogă staţiune de la Marea Neagră, Mamaia. Modelele FashionTV România se află, în perioada 20-25 mai, în compania selectă a starurilor de cinema şi a celor mai mari designeri ai lumii, la evenimentele şi petrecerile care aniversează împlinirea a 16 ani de la înfiinţarea postului FashionTV.

UN PAS SPRE LUMEA FILMULUI Unul din momentele de maxim interes din suita show-urilor Fashion TV a avut loc marţi seară. În centrul atenţiei celebrităţilor care au defilat pe covorul roşu de la Cannes a ajuns imnul „Viva Mamaia”, în interpretarea Loredanei, iar pe un ecran gigant au rulat imagini din videoclipul melodiei în care apare şi primarul Constanţei, Radu Mazăre. O altă „secvenţă” incendiară din suita show-urilor Fashion TV s-a consumat vineri seară, la Red Carpet Lounge de la hotelul Majestic din Cannes, unde, la închiderea ediţiei, se afla în desfăşurare gala „Models for Movies Awards”. Concursul are ca scop promovarea modelelor în lumea fascinantă a filmului, cu un juriu format din actori celebri şi producători de la case de producţie importante. „Models for Movies Awards” poate fi o rampă de lansare pentru orice româncă frumoasă şi talentată, care visează la o carieră precum a faimoaselor Monica Bârlădeanu, Alexandra Dinu sau Mădălina Ghenea.

ŞANSA TINERELOR SELECTATE DE FASHIONTV Echipa Fashion TV care promovează România la Festivalul de Film de la Cannes o include şi pe Andreea Giurea, o tânără superbă, în vârstă de 18 ani. Bruneta a fost recent selectată la castingul Caravanei FashionTV din Călăraşi şi poate fi admirată în videoclipul piesei „Viva Mamaia!\", interpretată de Loredana Groza, Radu Mazăre şi Cabron.

Prin casting-urile pe care le organizează în România, Caravana FashionTV descoperă şi susţine tinerele frumoase şi talentate care îşi doresc o carieră de succes în modelling sau showbiz.

Despre gala „Models for Movies Awards”, aflată în plină desfăşurare la închiderea ediţiei ziarului, vom reveni cu fotografii şi amănunte. De asemenea, cei interesaţi pot accesa, pentru informaţii privind evenimentele Fashion TV de la Cannes, şi site-ul Fpeople.ro.