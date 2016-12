Gala Filmului Turc, la Universitatea „Andrei Şaguna”

Numeroşi studenţi şi profesori ai Universităţii „Andrei Şaguna” au asistat, vineri după-amiază, la Gala Filmului Turc. Evenimentul desfăşurat în Aula Magna a universităţii s-a bucurat de un succes deosebit, cei prezenţi urmărind pelicula „Dragostea adoră coincidenţele”, un încântător film despre destin, oameni şi dragoste, cu subtitrare în limba română. Printre cei care au asistat la proiecţie s-au numărat preşedintele Universităţii „Andrei Şaguna”, prof. univ. dr. Aurel Papari, şi consulul general al Republicii Turcia la Constanţa, Ali Bozcalişkan.

INCURSIUNE ÎN FASCINANTA CINEMATOGRAFIE TURCĂ Gala Filmului Turc este organizată de Centrul Cultural Turc Constanţa „Yunus Emre” şi Universitatea „Andrei Şaguna”. Cele două instituţii şi-au propus ca, şi pe viitor, să aducă în atenţia iubitorilor de film şi alte producţii cinematografice din Turcia (intrată în atenţia publicului larg mai mult datorită serialelor TV). De altfel, potrivit preşedintelui Universităţii „Andrei Şaguna”, prof. univ. dr. Aurel Papari, peste două săptămâni va avea loc, la sediul prestigioasei universităţi de la malul mării, o nouă incursiune în lumea vastei şi încântătoarei cinematografii turceşti.

„În cadrul activităţilor pe care le organizează Clubul Culturii Turcice „Mustafa Kemal Atatürk”, inaugurat în cadrul Universităţii „Andrei Şaguna” în urmă cu un an, am iniţiat acum şi o Gală a Filmului Turc, întrucât acest club are ca obiectiv să ne ajute să cunoaştem mai bine cultura turcică. Am inaugurat, în acest sens, şi o sală „Yunus Emre”, iar acum o lună, un curs de limba turcă, la care sunt înscrişi 50 de studenţi. Vom avea proiecţii de film la două săptămâni şi sper ca acest lucru să contribuie la o apropiere de această cultură atât de bogată, care ne-a influenţat şi pe noi foarte mult. Sper ca această gală a filmului să-i apropie pe concetăţenii noştri de această lume balcanică deosebită, foarte apropiată nouă şi sufletului nostru”, ne-a declarat preşedintele Universităţii „Andrei Şaguna”, prof. univ. dr. Aurel Papari.

NEVRUZUL, DE LA EDIRNE LA CONSTANŢA Acesta a dezvăluit, totodată, un alt eveniment special, care va fi organizat de universitatea constănţeană, pe 24 martie, de la ora 18.00, la Teatrul Naţional de Operă şi Balet „Oleg Danovski”. Este vorba despre un Concert al Orchestrei Simfonice Balcanice a Conservatorului de Stat din Edirne de la Universitatea Trakia din Turcia, înfrăţită cu Universitatea „Andrei Şaguna”. Evenimentul este dedicat Nevruzului, sărbătoarea primăverii la popoarele turcice. La eveniment este aşteptat să participe şi preşedintele Institutului „Yunus Emre” din Ankara.