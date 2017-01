Gala „Hop“ - din nou acasă, la Costineşti

La 16 ani de la afirmarea sa în peisajul festivalier autohton, Gala Tânărului Actor „Hop“ a revenit în locul în care s-a lansat şi a cunoscut notorietatea, la Costineşti, la Vox Maris Grand Resort. Timp de patru zile, de ieri şi până sâmbătă inclusiv, cei 20 de actori de la secţiunea Individual şi cele cinci trupe de la secţiunea Grup trebuie să dovedească, respectând tema galei, că... sunt actori şi sunt spectaculoşi. Pe lângă proba la alegere, toţi cei 51 de concurenţi au şi o probă impusă care să le asigure „trei minute de celebritate”. Cât de spectaculoşi vor fi ei va decide juriul prezidat de actriţa Oana Pellea. Rezultatele vor fi făcute cunoscute sâmbătă, de la ora 21.00, în cadrul festivităţii de premiere.

Deschiderea oficială a galei, care, anul acesta, stă sub semnul spectaculosului, a avut loc ieri, la Vox Maris Grand Resort. În cuvântul de deschidere al galei, preşedintele Uniunii Teatrale din România (UNITER), Ion Caramitru, a mulţumit gazdei atâtor generaţii de artişti, Nicuşor Năstase, şi a propus să se ţină un moment de reculegere în memoria fostului director al Galei „Hop“, Cornel Todea, care a încetat, anul trecut, din viaţă, în timp ce, la Mangalia, se desfăşura a XV-a ediţie a galei.

NUMĂR-RECORD DE TINERI LA PRESELECŢII „Eu am venit aici ca spectator. E adevărat că UNITER-ul e la originea acestui eveniment, care are mulţi ani de activitate, deoarece, şi înainte de 1989, se făcea la Costineşti o asemenea gală, cu alt titlu, dar cu aceeaşi morală. Anul acesta, după decesul lui Cornel Todea (n.r. din 2012), care a condus această gală an de an, după Revoluţie, am oferit această poziţie de director de eveniment regizorului Radu Afrim, care a primit cu bucurie provocarea. Ce vom vedea este opera lui conceptuală. În speranţa descoperirii la tinerii selecţionaţi a unor virtuţi care să-i recomande teatrelor pentru a fi angajaţi, a propus titlul „Sunt actor, sunt spectaculos”. Sub această egidă s-a construit această ediţie. Sunt convins că selecţia a fost riguros făcută din cei 200 de candidaţi, cei mai mulţi care au fost vreodată”, a declarat, pentru cotidianul „Telegraf”, preşedintele UNITER, Ion Caramitru, înainte de a lua cuvântul pe scenă, în faţa invitaţilor.

Un cuvânt de bun-venit le-a adresat celor prezenţi şi directorul Galei „Hop“, regizorul Radu Afrim, încrezător în talentul tinerilor actori. Printre cei prezenţi la seara de gală s-a aflat şi directorul Teatrului Naţional de Operă şi Balet „Oleg Danovski”, Daniela Vlădescu, instituţia pe care o conduce fiind co-organizator al Galei „Hop“, alături de Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional.

TREI MINUTE DE CELEBRITATE... IMPUSE Nu doar tinerii actori care au concurat în prima seară, la secţiunile Individual şi Grup, s-au aflat în sala Vox Maris Club, la deschiderea galei. „Sperăm să fie o ediţie foarte bună. Sunt entuziasmat şi emoţionat. Am ales să mă prezint în concurs cu „Plastic”, de Florin Piersic Jr. Cele mai tari momente vor fi la probele impuse, când fiecare şi-a ales un personaj pe care trebuie să-l interpreteze. Eu am ales să fiu Captain Planet”, a spus Mihai Săvescu, originar din Mangalia, care va concura sâmbătă, în ultima seară de concurs, la secţiunea Individual.

La rândul ei, colega sa, Aida Avieriţei, din Botoşani, care va trece de „Hop”-uri mâine, a spus: „Am mari emoţii pentru toată lumea şi de două ori mai multe pentru mine. Emoţii şi entuziasm. M-am pregătit intens. La proba impusă voi fi Liza Minnelli”.

PROGRAM Evenimentul continuă astăzi, de la ora 10.00, cu dezbaterea cu tema „De la Gala Tânărului Actor „Hop“ la Gala Premiilor UNITER”. De asemenea, astăzi, mâine şi sâmbătă, de la ora 11.00, va fi organizat atelierul „Maria Tănase 1913-2013”, coordonat de Vlaicu Golcea, iar concursurile se vor desfăşura de la ora 17.00 - secţiunea Individual şi 19.00 - Grup. Azi şi mâine, de la ora 21.30, vor putea fi vizionate două spectacole in afara concursului: „Noi patru”, de Lia Bugnar, şi „Zic Zac”, de Andrea Gavriliu. Sâmbătă, în seara de gală, spectacolul invitat, „Pretend We Make You Happy”, de Andreea Novac, va fi prezentat de la ora 19.45, înainte de festivitatea de premiere. Va trage cortina peste a XVI-a ediţie a Galei „Hop“ spectacolul „Hai iu iu nu hi you you”, rezultat în urma atelierului „Maria Tănase 1913-2013”.