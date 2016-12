Gală în Portul Constanţa

PORŢI DESCHISE. Câteva sute de constănţeni şi turişti au vizitat, sâmbătă, dana militară a Portului Constanţa cu ocazia „Ziua Porţilor Deschise“. Acţiunea, pregătită de Statul Major al Forţelor Navale (SMFN), face parte din cadrul manifestărilor dedicate Zilei Marinei Române. Curioşii care au avut curajul să înfrunte căldura, au vizitat navele militare, un elicopter Puma Naval, expoziţiile de tehnică militară şi au asistat la exerciţii demonstrative ale marinarilor militari. „În afară de Mangalia, Brăila şi Tulcea, la Constanţa le-am prezentat invitaţilor navele militare dar şi oferta de învăţământ a Academiei Navale „Mircea cel Bătrân“. Am dorit şi cred că am reuşit să facem o legătură între public şi marinari arătându-le aspectele vieţii noastre. Ziua Marinei Române a fost organizată pentru prima dată la Constanţa în 1902, de primarul de atunci, care a dorit să atragă turiştii şi să le prezinte acestora frumuseţea marinăriei“, a declarat maior Corneliu Pavel, şef compartiment informare şi relaţii publice ale SMFN.

EXPOZIŢIE DE TEHNICĂ. „Ziua Porţilor Deschise este o oportunitate pentru viitor. Din punctul meu de vedere, am avut ocazia să văd ce înseamnă să faci parte din marina militară. Aşa pot să mă ghidez, în funcţie de ce mi-am propus să fac în viitor. Mi-a plăcut mai mult expoziţia de tehnică militară decât navele. Am văzut şi oferta educaţională, însă cred că până la urmă o să aleg o meserie de uscat“, a spus Ionuţ Mihăilescu, din Constanţa. „Am auzit la hotel că se pot vizita navele. Am venit cu cei doi nepoţei şi pot spune că au fost foarte impresionaţi. Au văzut arme şi nave militare pentru prima dată. Cu toate acestea, cel mai mult le-au plăcut Bricul „Mircea“ şi elicopterul“, a declarat Elena Viziru, turistă din Suceava. Tot în weekend, s-a desfăşurat şi Regata „Cupa Bricul Mircea“, etapă de campionat naţional. Aceasta a constat într-o cursă offshore pe traseul Constanţa, Portul Tomis - Capul Midia şi retur şi o cursă inshore în rada portului Tomis. Startul cursei offshore a fost dat sâmbătă, iar cel al cursei inshore duminică dimineaţă.