Gala „On Air Music Awards” a fost anulată

03:28:20 / 01 Mai 2014

YgJWyKCT6

Nu stiu sigur daca persoana care a scris acest airtcol realizeaza ca poate avea probleme foarte mari .Este o calomnie domnule sa spuneti ca Belgia a masacrat Congo.Nu cunoasteti nimic din aceasta istorie.Belgienii nu sunt oameni bogati ci sunt oameni chibzuiti si realisti. Ei stiu sa faca economii iar luxul care la noi in Rome2nia trece pe primul plan, la ei nu este obligatoriu.Noi Rome2nii avem impresia ca suntem buni in tot , ca suntem cei mai destepti, ca la noi se face cea mai buna scoala, ca avem cele mai frumoase femei din lume etc;Treziti-va la realitate, nu avem nimic din toate astea. Trebuie numai sa deschidem ochii si sa vedem ca in strainatate suntem cei mai criticati pentru inganfarea noastra nemasurata si pentru tot ce se inte2mpla la noi in tara.Carte se face peste tot si de o mie de ori mai buna ca in Rome2nia.Femei frumoase sunt peste tot, chiar mai frumoase ca in Rome2nia dar care au si ceva de spus nu numai sa ze2mbeasca prosteste.Ar fi timpul sa incercam sa fim mai simpli si mai modesti , sa ne intoarcem catre traditiile si valorile noastre ate2t de bune si de frumoase.