Gala premiilor „Donează un mărţişor”

Consiliul Judeţean Constanţa (CJC) şi Fundaţia Fantasio Constanţa au demarat, la începutul săptămânii trecute, campania „Donează un mărţişor”, destinată strângerii de fonduri pentru copiii bolnavi de leucemie. Startul campaniei umanitare s-a dat odată cu expoziţia „Târgul mărţişorului”, organizată, în perioada 22 februarie - 8 martie, la Pavilionul Expoziţional Constanţa. În primele zile ale expoziţiei cu vânzare de mărţişoare şi-au expus creaţiile şi elevi de la 50 de unităţi de învăţământ din judeţul Constanţa, la care s-au adăugat copiii din centrele de plasament din oraş. Două din cazurile pentru care se vor strânge bani prin intermediul campaniei CJC sunt impresionante. Este vorba de un băieţel şi o fetiţă, ambii de opt ani, care au trecut prin tratamente extrem de costisitoare şi au luptat mult pentru a rămâne în viaţă. Cătălina Apreutesi, din Valu lui Traian, şi Lucian Aldeş, din Agigea, cunosc mai bine drumul spre Bucureşti, acolo unde fac tratamentele, decât propria locuinţă. Familiile celor doi copii au ajuns la limită din punct de vedere financiar, motiv pentru care au solicitat ajutorul autorităţilor. Pentru familia Aldeş, situaţia este cu atât mai dificilă cu cât şi tatăl lui Lucian s-a îmbolnăvit şi are nevoie săptămânal de dializă. Povestea celor doi copii bolnavi, precum şi implicarea copiilor din judeţ în această campanie i-au atras pe consilierii judeţeni, care au decis să contribuie la campanie cumpărând mărţişoare. Sâmbătă, la Pavilionul Expoziţional a fost organizată premierea celor mai frumoase mărţişoare realizate de elevii constănţeni, ceremonie la care a participat preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu, iniţiatorul întregii acţiuni. ”În primul rând, doresc să le mulţumesc constănţenilor care au venit şi au cumpărat mărţişoare susţinând astfel campania umanitară pentru ajutorarea copiilor bolnavi de leucemie. Pentru sfârşitul săptămânii viitoare îi rog pe patronii societăţilor din Constanţa, pe 4 martie să participe la licitaţia celor mai frumoase mărţişoare, urmând ca banii care se adună să ajungă la copiii pentru care am derulat această campanie umanitară. Este o campanie unicat la nivel naţional, o campanie în care constănţenii au dovedit că sunt interesaţi de soarta semenilor lor”, a declarat Constantinescu. Preşedintele CJC, împreună cu familia, a cumpărat mărţişoare de la toate şcolile care au avut standuri expuse la Pavilionul Expoziţional. Prezent la festivitatea de sâmbătă, senatorul PSD Nicolae Moga a declarat că această campanie trebuie să fie doar un început. ”Ar fi trebuit să cumpăr toate mărţişoarele de aici, pentru că sunt extraordinare. Am reuşit să cumpăr de la majoritatea şcolilor. În primul rând trebuie să le mulţumim copiilor care s-au implicat în această campanie umanitară. Este un bun prilej pentru noi toţi să venim şi să cumpărăm de aici mărţişoare pentru doamnele noastre, mărţişoare care sunt făcute din suflet”, a declarat Nicolae Moga.