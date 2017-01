Gala premiilor Zmeura de Aur va fi transmisă la televizor

Gala premiilor Zmeura de Aur, decernate celor mai slabe filme şi performanţe actoriceşti, ce are loc în mod tradiţional cu o zi înainte de premiile Oscar, va fi difuzată pe micile ecrane din 2011. Cea de-a 31-a ediţie a premiilor Zmeura de Aur va avea loc pe 26 februarie 2011, în seara ce precede gala Oscarurilor. Organizatorii acestor premii insolite nu au anunţat, deocamdată, numele postului de televiziune care va transmite ceremonia şi nici data la care aceasta va fi difuzată pe micile ecrane. John Wilson, creatorul premiilor Zmeura de Aur şi partenera lui de afaceri Maureen Murphy s-au asociat cu producătorul Eric Ortner pentru a aduce ceremonia pe micile ecrane şi pentru a dezvolta acest brand. “În acest an, prezenţa Sandrei Bullock mi-a dat de gândit şi consider că această ceremonie reprezintă un lucru pe care lumea trebuie să îl vadă”, a declarat Eric Ortner. Prezenţa actriţei la ceremonie pentru a-şi ridica trofeul primit pentru rolul din comedia “All About Steve”, cu o zi înainte de a primi Oscarul pentru rolul din “The Blind Side”, a făcut multă publicitate galei premiilor Zmeura de Aur şi a atras aproape un milion de vizualizări pe YouTube. Înaintea ei, doar Halle Berry a mai avut curaj să se prezinte personal pentru a-şi primi premiul. Frumoasa actriţă de culoare a ţinut un amuzant discurs de acceptare a Zmeurei de Aur pentru rolul din “Catwoman”, care a fost intens comentat în 2005.

Posibilii nominalizaţi pentru premiile Zmeura de Aur din 2011 au început să apară deja în număr mare. “The Bounty Hunter / Recompensă cu bucluc”, “The Titans / Înfruntarea titanilor”, “The Last Song”, “Repo Men”, “Tooth Fairy”, “The Expendables” şi remake-ul filmului “The Wolfman” sunt pretendenţi serioşi la trofeul pentru cel mai slab film al anului.