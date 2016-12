Gala RMA, gata de start

Peste 50.000 oameni sunt aşteptaţi să participe, mâine, la Gala Romanian Music Awards 2012 (RMA) de la Craiova. Săptămânile întregi de pregătire, momentele speciale, featuring-urile inedite, lansările de piese şi videoclipuri ale celor mai în vogă artişti autohtoni fac din RMA cel mai important eveniment muzical al anului. Cea de-a zecea ediţie RMA, transmisă live de Music Channel, mâine, începând cu ora 19.00, va fi cu adevărat grandioasă, după cum anunţă organizatorii, cu un show excepţional, cu momente speciale şi invitaţi pe măsură.

În Piaţa Mihai Viteazu din Craiova sunt aşteptaţi pe scenă, şi în acest an, peste 35 de artişti. Cei mai buni interpreţi şi formaţii din ultimul an se vor întâlni cu publicul, într-un show excepţional. CRBL, Viorica şi Ioniţă din Clejani, Guess Who, DJ Project, Puya, Sore, Connect-R, Voltaj, Smiley, Giulia, Vunk, Grasu XXL, Radio Killer, Andreea Bănică, Deepcentral, Fly Project, Deepside Deejays, Nick Kamarera, Alex Velea sau Delia, sunt numai câţiva dintre artiştii care vor participa, mâine, la gala RMA.

Ela Voineag şi Manuel Dinculescu vor comenta apariţia vedetelor pe... covorul roşu şi promit să fie neîndurători cu ţinutele tuturor celor care vor păşi în faţa camerelor de filmat. Cea de-a zecea ediţie a Romanian Music Awards va fi prezentată de CRBL şi soţia lui, Elena.

Jocurile de lumini, reunirea a trei dintre trupele cu cel mai mare succes de după ’90 - N&D, 3rei Sud-Est şi L.A -, dar şi lansările viitoarelor hituri sunt numai câteva dintre surprizele organizatorilor.