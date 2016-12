Gala Tînărului Actor HOP ar putea avea loc la Bucureşti

Cea de-a XII-a ediţie a Galei Tînărului Actor HOP, organizată de Uniunea Teatrală din România, va avea loc între 27 şi 30 august. Potrivit reprezentanţilor UNITER, locul de desfăşurare a evenimentului nu a fost stabilit încă. Anul acesta, Gala HOP, organizată în mod tradiţional la Mangalia, ar putea avea loc la Bucureşti.

Evenimentul are ca scop promovarea şi lansarea tinerilor absolvenţi din învăţămîntul superior artistic de stat şi particular. În timpul galei sînt prezentate spectacole individuale şi de grup. Ca în fiecare an, tema galei este subordonată ideii de „Alteritate\". În acest spirit, concurenţilor li se propune să prezinte în programul lor o pledoarie, demonstrînd că şansa convieţuirii o dau dialogul, toleranţa, acceptarea celuilalt. Preselecţia în vederea alegerii participanţilor la cea de-a XII-a ediţie a Galei Tînărului Actor HOP are loc pe 13 şi 14 iulie.

La gală se pot înscrie actori care au absolvit facultatea, începînd cu promoţia 2005. Cei care întrunesc aceste condiţii se pot înscrie ca interpreţi, cu recitaluri individuale (one man/ woman show) de pînă la 15 minute sau cu spectacole de grup, cu piese scurte - maximum 45 de minute - care să nu aibă mai mult de 10 personaje. Textul probei individuale obligatorii pentru cei rămaşi în concursul final va fi anunţat la o dată ulterioară. Data limită de înscriere este 30 iunie 2009. Înscrierile se vor face pe adresa UNITER. Candidaţii trebuie să se prezinte la înscriere cu un curriculum vitae, o fotografie reprezentativă şi titlul textului ales. Înscrierea se poate face şi prin e-mail. Pentru concurenţii la secţiunea Grup este obligatorie şi fişa tehnică.