Gălbenelele, un „medicament” bun la toate

Gălbenelele sunt printre plantele care pot sluji în mai multe privinţe, fără efecte secundare. Eficacitatea lor în ceea ce priveşte problemele pielii este binecunoscută, conform Suite101.com. Planta poate fi folosită în caz de ulceraţii, eczeme, abces sau leziuni. De asemenea, gălbenelele pot fi folosite sub formă de ceai sau tinctură, ajutând tractul digestiv. Se poate consuma în caz de ulcer. Fiind amar, va uşura digestia şi stimula ficatul şi fierea. După o masă grea, se recomandă un astfel de ceai, pentru că previne arsurile la stomac. Pe de altă parte, o compresă cu gălbenele va fi perfectă pentru genunchii juliţi ai copiilor şi nu numai, putând fi de folos chiar şi în caz de acnee. Gălbenelele sunt ideale pentru pielea uscată sau crăpată, fiind de folos şi tinerelor mămici care alăptează, pentru îngrijirea sânilor. Ceaiul din aceste plante ajută şi în caz de conjunctivită, iar tinctura este utilă pentru îngrijirea picioarelor, în caz de herpes sau insuficienţă venoasă. Planta are şi proprietăţi antimicrobiene, putând trata chiar şi scabia. Se recomandă clătirea scalpului cu ceai de gălbenele în cazul copiilor care au avut păduchi. În plus, mai multe cercetări aflate în curs investighează proprietăţile anticancer ale plantei, testele arătând că este eficientă.